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Израиль ликвидировал главу форпоста "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль ликвидировал главу форпоста "Хезболлы" на юге Ливана - 19.07.2025, ПРАЙМ

Израиль ликвидировал главу форпоста "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации главы форпоста шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T22:34+0300

2025-07-19T22:34+0300

2025-07-19T22:34+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации главы форпоста шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Ранее сегодня (в субботу) Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Ахмада Мухаммада Салаха, главу форпоста "Хезболлах" в Йохморе. Салах участвовал в восстановлении объектов террористической инфраструктуры "Хезболлах" в районе Йохмора на юге Ливана", - говорится в сообщении пресс-службы армии в Telegram-канале. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН №1701. Израильская армия при этом утверждает, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.

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ливан, израиль, тель-авив, оон