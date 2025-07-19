https://1prime.ru/20250719/makron--859704145.html

"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским

"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским - 19.07.2025, ПРАЙМ

"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении усилить давление на Москву. | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T11:50+0300

2025-07-19T11:50+0300

2025-07-19T11:50+0300

политика

владимир зеленский

кая каллас

эммануэль макрон

париж

запад

россия

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении усилить давление на Москву."Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. <...> Вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня", — написал он в соцсети Х.Макрон также заявил, что Париж продолжит оказывать поддержку Украине и приветствовал принятие нового пакета антироссийских санкций. В пятницу Кая Каллас, глава европейской дипломатии, объявила о согласовании восемнадцатого пакета санкций против России.

https://1prime.ru/20250718/zelenskiy-859673376.html

париж

запад

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владимир зеленский, кая каллас, эммануэль макрон, париж, запад, россия