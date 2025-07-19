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"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским - 19.07.2025, ПРАЙМ
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"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским
"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским - 19.07.2025, ПРАЙМ
"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении усилить давление на Москву. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T11:50+0300
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политика
владимир зеленский
кая каллас
эммануэль макрон
париж
запад
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении усилить давление на Москву."Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. &lt;...&gt; Вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня", — написал он в соцсети Х.Макрон также заявил, что Париж продолжит оказывать поддержку Украине и приветствовал принятие нового пакета антироссийских санкций. В пятницу Кая Каллас, глава европейской дипломатии, объявила о согласовании восемнадцатого пакета санкций против России.
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владимир зеленский, кая каллас, эммануэль макрон, париж, запад, россия
Политика, Владимир Зеленский, Кая Каллас, Эммануэль Макрон, Париж, ЗАПАД, РОССИЯ
11:50 19.07.2025
 
"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским

Макрон заявил об усилении давления на Россию

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении усилить давление на Москву.
"Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. <...> Вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня", — написал он в соцсети Х.
Макрон также заявил, что Париж продолжит оказывать поддержку Украине и приветствовал принятие нового пакета антироссийских санкций.
В пятницу Кая Каллас, глава европейской дипломатии, объявила о согласовании восемнадцатого пакета санкций против России.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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