https://1prime.ru/20250719/makron--859704145.html
"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским
"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским - 19.07.2025, ПРАЙМ
"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении усилить давление на Москву. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T11:50+0300
2025-07-19T11:50+0300
2025-07-19T11:50+0300
политика
владимир зеленский
кая каллас
эммануэль макрон
париж
запад
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857051172_0:130:2605:1595_1920x0_80_0_0_8713c88c09f3d6f04b82af5f2a1863c6.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении усилить давление на Москву."Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. <...> Вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня", — написал он в соцсети Х.Макрон также заявил, что Париж продолжит оказывать поддержку Украине и приветствовал принятие нового пакета антироссийских санкций. В пятницу Кая Каллас, глава европейской дипломатии, объявила о согласовании восемнадцатого пакета санкций против России.
https://1prime.ru/20250718/zelenskiy-859673376.html
париж
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857051172_0:0:2605:1954_1920x0_80_0_0_b7d95e4a40fe7cd2e2c94f46894d41d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, кая каллас, эммануэль макрон, париж, запад, россия
Политика, Владимир Зеленский, Кая Каллас, Эммануэль Макрон, Париж, ЗАПАД, РОССИЯ
"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским
Макрон заявил об усилении давления на Россию