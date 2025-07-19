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Посол России заявил, что Мальта не поставляет оружие Украине - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Посол России заявил, что Мальта не поставляет оружие Украине
Посол России заявил, что Мальта не поставляет оружие Украине - 19.07.2025, ПРАЙМ
Посол России заявил, что Мальта не поставляет оружие Украине
Состоящая в ЕС Мальта никаким образом не поставляет вооружение киевскому режиму, ограничиваясь гуманитарной поддержкой, рассказал в интервью РИА Новости посол... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T08:28+0300
2025-07-19T08:28+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Состоящая в ЕС Мальта никаким образом не поставляет вооружение киевскому режиму, ограничиваясь гуманитарной поддержкой, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов. "Да, как член ЕС, Мальта участвует в выработке общей политики Брюсселя, в том числе по таким позициям, как "оборона и безопасность", но делает это с рядом оговорок. Что касается Украины, то Валлетта ограничивается исключительно гуманитарной поддержкой, отказавшись от поставок вооружений – даже символических", - сказал собеседник агентства. В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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россия, общество , украина, мальта, брюссель, сергей лавров, ес, нато, мид рф
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, МАЛЬТА, Брюссель, Сергей Лавров, ЕС, НАТО, МИД РФ
08:28 19.07.2025
 
Посол России заявил, что Мальта не поставляет оружие Украине

Посол Лопухов: Мальта не поставляет вооружение Украине, ограничиваясь гумпомощью

© fotolia.com / ollirgМальта
Мальта - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© fotolia.com / ollirg
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Состоящая в ЕС Мальта никаким образом не поставляет вооружение киевскому режиму, ограничиваясь гуманитарной поддержкой, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.
"Да, как член ЕС, Мальта участвует в выработке общей политики Брюсселя, в том числе по таким позициям, как "оборона и безопасность", но делает это с рядом оговорок. Что касается Украины, то Валлетта ограничивается исключительно гуманитарной поддержкой, отказавшись от поставок вооружений – даже символических", - сказал собеседник агентства.
В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаРОССИЯОбществоУКРАИНАМАЛЬТАБрюссельСергей ЛавровЕСНАТОМИД РФ
 
 
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