https://1prime.ru/20250719/mazut-859711829.html

На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута

На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута - 19.07.2025, ПРАЙМ

На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута нашли в Темрюкском районе в пятницу, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T17:55+0300

2025-07-19T17:55+0300

2025-07-19T17:55+0300

происшествия

россия

краснодарский край

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854270970_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_19af666651a034284b88d0ab15e5ba33.jpg

КРАСНОДАР, 19 июл - ПРАЙМ. Новые выбросы мазута нашли в Темрюкском районе в пятницу, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В Темрюкском районе устраняют локальные выбросы мазута… Выбросы фракции мазута, диаметром до 10 сантиметров, обнаружили 18 июля в ходе мониторинга береговой линии", - говорится в сообщении. Уточняется, что протяженность загрязненного участка побережья составляет несколько километров от поселка Волна до поселка Веселовка. Работы по сбору нефтепродуктов 18 и 19 июля ведут 70 сотрудников МЧС России, 48 представителей Кубань-СПАС и 12 волонтеров, добавили в оперативном штабе. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://1prime.ru/20250702/fns-859095221.html

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, краснодарский край, мчс