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На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута - 19.07.2025, ПРАЙМ
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На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута
На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута - 19.07.2025, ПРАЙМ
На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута нашли в Темрюкском районе в пятницу, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T17:55+0300
2025-07-19T17:55+0300
происшествия
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 19 июл - ПРАЙМ. Новые выбросы мазута нашли в Темрюкском районе в пятницу, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В Темрюкском районе устраняют локальные выбросы мазута… Выбросы фракции мазута, диаметром до 10 сантиметров, обнаружили 18 июля в ходе мониторинга береговой линии", - говорится в сообщении. Уточняется, что протяженность загрязненного участка побережья составляет несколько километров от поселка Волна до поселка Веселовка. Работы по сбору нефтепродуктов 18 и 19 июля ведут 70 сотрудников МЧС России, 48 представителей Кубань-СПАС и 12 волонтеров, добавили в оперативном штабе. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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россия, краснодарский край, мчс
Происшествия, РОССИЯ, Краснодарский край, МЧС
17:55 19.07.2025
 
На Кубани в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута

В Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 19 июл - ПРАЙМ. Новые выбросы мазута нашли в Темрюкском районе в пятницу, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В Темрюкском районе устраняют локальные выбросы мазута… Выбросы фракции мазута, диаметром до 10 сантиметров, обнаружили 18 июля в ходе мониторинга береговой линии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что протяженность загрязненного участка побережья составляет несколько километров от поселка Волна до поселка Веселовка.
Работы по сбору нефтепродуктов 18 и 19 июля ведут 70 сотрудников МЧС России, 48 представителей Кубань-СПАС и 12 волонтеров, добавили в оперативном штабе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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