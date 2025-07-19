https://1prime.ru/20250719/mobilizatsiya-859709297.html

"Ох и красавец!". Украинец отбился от принудительной мобилизации лопатой

"Ох и красавец!". Украинец отбился от принудительной мобилизации лопатой - 19.07.2025, ПРАЙМ

"Ох и красавец!". Украинец отбился от принудительной мобилизации лопатой

Гражданин Украины успешно отбился от насильственной мобилизации, разогнав лопатой выездную группу территориального центра комплектования (так на Украине... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T15:55+0300

2025-07-19T15:55+0300

2025-07-19T15:55+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Гражданин Украины успешно отбился от насильственной мобилизации, разогнав лопатой выездную группу территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы), сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, один смелый мужчина "поставил на место" целую бригаду военкомата. "Ох и красавец! Разогнал ТЦК (военкомат – ред.)… лопатой! Один против всей их толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые!" - написал Дмитрук в своем Telegram-канале, не уточнив, о каком населенном пункте идет речь. На сопровождающем публикацию видео запечатлено, как четверо сотрудников военкомата на двух машинах блокируют автомобиль мужчины, чтобы мобилизовать его. Мужчина отбивается от них лопатой, при ударе разбивает стекло одной из служебных машин. Один сотрудник военкомата попытался применить газовый баллончик, но это не остановило мужчину. В итоге сотрудники ТЦК разбежались по своим машинам и спешно уехали. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://1prime.ru/20250714/zelenskiy-859451626.html

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общество , украина, владимир зеленский, всу