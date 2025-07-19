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В Карачаево-Черкесии мужчина погиб от удара молнии
В Карачаево-Черкесии мужчина погиб от удара молнии - 19.07.2025, ПРАЙМ
В Карачаево-Черкесии мужчина погиб от удара молнии
Прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в результате удара молнии в Карачаево-Черкесии, рядом с телом было обнаружены трупы нескольких животных,... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T18:05+0300
2025-07-19T18:05+0300
2025-07-19T18:05+0300
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ПЯТИГОРСК, 19 июл – ПРАЙМ. Прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в результате удара молнии в Карачаево-Черкесии, рядом с телом было обнаружены трупы нескольких животных, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Прокуратура Карачаевского района контролирует ход процессуальной проверки по факту гибели мужчины в результате поражения молнией. По предварительным данным, 17 июля 2025 года в урочище Шайлыкъ-Сырт Карачаевского района были обнаружены трупы мужчины и нескольких животных, погибших, предположительно, в результате воздействия электрического разряда молнии", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего.
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карачаево-черкесия
Происшествия, Карачаево-Черкесия
В Карачаево-Черкесии мужчина погиб от удара молнии
В Карачаево-Черкесии при ударе молнии погибли мужчина и несколько животных
ПЯТИГОРСК, 19 июл – ПРАЙМ. Прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в результате удара молнии в Карачаево-Черкесии, рядом с телом было обнаружены трупы нескольких животных, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Прокуратура Карачаевского района контролирует ход процессуальной проверки по факту гибели мужчины в результате поражения молнией. По предварительным данным, 17 июля 2025 года в урочище Шайлыкъ-Сырт Карачаевского района были обнаружены трупы мужчины и нескольких животных, погибших, предположительно, в результате воздействия электрического разряда молнии", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего.