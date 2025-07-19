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В Мордовии будут взыскивать с террористки Треповой 16,5 миллиона рублей

В Мордовии будут взыскивать с террористки Треповой 16,5 миллиона рублей - 19.07.2025, ПРАЙМ

В Мордовии будут взыскивать с террористки Треповой 16,5 миллиона рублей

Взыскивать 16,5 миллиона рублей с Дарьи ​Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов), осужденной за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T03:54+0300

2025-07-19T03:54+0300

2025-07-19T03:54+0300

бизнес

общество

россия

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санкт-петербург

петербург

владлен татарский

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Взыскивать 16,5 миллиона рублей с Дарьи ​Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов), осужденной за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, будут в Мордовии, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов. Трепова отбывает назначенное судом наказание в Мордовии. Так, 22 исполнительных листа были выданы Вторым Западным окружным военным судом с декабря 2024 года по март 2025 года. Общая сумма задолженности Треповой по исполнительным производствам превышает 16,5 миллиона рублей, почти все они касаются взыскания долга "по моральному вреду, причиненному преступлением", лишь одно исполнительное производство - задолженность по исполнительному документу на 600 тысяч рублей. Взыскивают долги с террористки приставы Мордовии. Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.

мордовия

санкт-петербург

петербург

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бизнес, общество , россия, мордовия, санкт-петербург, петербург, владлен татарский