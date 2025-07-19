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Миронов предложил ограничить торговые наценки на мороженое
Миронов предложил ограничить торговые наценки на мороженое - 19.07.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил ограничить торговые наценки на мороженое
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил в беседе с РИА Новости ограничить торговые наценки на мороженное... | 19.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил в беседе с РИА Новости ограничить торговые наценки на мороженное и установить потолок "накрутки" к оптовой цене. "Нужно ограничивать торговые наценки на мороженое, устанавливать определенный потолок накрутки к оптовой цене", - сказал Миронов агентству. Политик рассказал, что получает письма от россиян с вопросом о цене мороженного. По его словам, обычный пломбир за год подорожал на 20%, средняя цена в магазинах – почти 120 рублей, а в парках и других популярных местах семейного отдыха цены на мороженое начинаются от 200-250 рублей. "Производители и продавцы объясняют это всевозможными трудностями – подорожанием сырья, логистикой. Но есть стойкое ощущение, что тут банальное стремление заработать. Резкий рост цен начинается с мая и доходит до пика в летний сезон. Считаю, что здесь необходимы мониторинг и госрегулирование цен", - полагает Миронов. Лидер партии напомнил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП предлагают делать это и в случае с другими основными продуктами. "Потому что для семей с детьми это востребованный продукт, который при невысоких доходах становится роскошью", - подытожил он. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году, заявил, что российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - принимать самые жесткие меры.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Госдума
Миронов предложил ограничить торговые наценки на мороженое
Миронов предложил ограничить торговые наценки на мороженое и установить потолок "накрутки"
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил в беседе с РИА Новости ограничить торговые наценки на мороженное и установить потолок "накрутки" к оптовой цене.
"Нужно ограничивать торговые наценки на мороженое, устанавливать определенный потолок накрутки к оптовой цене", - сказал Миронов агентству.
Политик рассказал, что получает письма от россиян с вопросом о цене мороженного. По его словам, обычный пломбир за год подорожал на 20%, средняя цена в магазинах – почти 120 рублей, а в парках и других популярных местах семейного отдыха цены на мороженое начинаются от 200-250 рублей.
"Производители и продавцы объясняют это всевозможными трудностями – подорожанием сырья, логистикой. Но есть стойкое ощущение, что тут банальное стремление заработать. Резкий рост цен начинается с мая и доходит до пика в летний сезон. Считаю, что здесь необходимы мониторинг и госрегулирование цен", - полагает Миронов.
Лидер партии напомнил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП предлагают делать это и в случае с другими основными продуктами. "Потому что для семей с детьми это востребованный продукт, который при невысоких доходах становится роскошью", - подытожил он.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году, заявил, что российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - принимать самые жесткие меры.
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