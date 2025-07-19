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В МВД рассказали о "золотом часе" после разглашения данных мошенникам

В МВД рассказали о "золотом часе" после разглашения данных мошенникам - 19.07.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали о "золотом часе" после разглашения данных мошенникам

У человека, разгласившего свои данные мошенникам, есть "золотой час", чтобы минимизировать последствия, предупредило управление по организации борьбы с... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T14:06+0300

2025-07-19T14:06+0300

2025-07-19T14:06+0300

мошенничество

технологии

финансы

общество

мвд

банки

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. У человека, разгласившего свои данные мошенникам, есть "золотой час", чтобы минимизировать последствия, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Если вы только что разгласили данные, которые мошенники могут использовать для взлома учетной записи, например, код двухфакторной идентификации, CVV и т.д., то стоит предпринять следующие шаги: оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис, заморозить банковские карты и счета, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении - продиктуйте им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника", - говорится в сообщении. Также правоохранители пояснили, что если мошенники украли номер телефона, то необходимо связаться с мобильным оператором (по официальному номеру телефона, в приложении или в салоне связи) и сообщить, что номер, может быть, скомпрометирован. Сотрудник клиентского сервиса должен предложить алгоритм действий. Порядок действий может немного отличаться в зависимости от вашего мобильного оператора. "По возможности, привяжите сервисы, соцсети, мессенджеры к нескомпрометированному номеру телефону", - уточнили в ведомстве. Полицейские уверяют, что риски можно свести к минимуму, если заблаговременно соблюдать правила цифровой гигиены, настроить все доступные инструменты безопасности в сервисах, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные файлы и не сообщать посторонним персональную информацию и коды безопасности.

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технологии, финансы, общество , мвд, банки