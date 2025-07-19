Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали о "золотом часе" после разглашения данных мошенникам - 19.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250719/mvd-859706606.html
В МВД рассказали о "золотом часе" после разглашения данных мошенникам
В МВД рассказали о "золотом часе" после разглашения данных мошенникам - 19.07.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о "золотом часе" после разглашения данных мошенникам
У человека, разгласившего свои данные мошенникам, есть "золотой час", чтобы минимизировать последствия, предупредило управление по организации борьбы с... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T14:06+0300
2025-07-19T14:06+0300
мошенничество
технологии
финансы
общество
мвд
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_986f00ebf991e59520322991e2de37b2.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. У человека, разгласившего свои данные мошенникам, есть "золотой час", чтобы минимизировать последствия, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Если вы только что разгласили данные, которые мошенники могут использовать для взлома учетной записи, например, код двухфакторной идентификации, CVV и т.д., то стоит предпринять следующие шаги: оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис, заморозить банковские карты и счета, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении - продиктуйте им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника", - говорится в сообщении. Также правоохранители пояснили, что если мошенники украли номер телефона, то необходимо связаться с мобильным оператором (по официальному номеру телефона, в приложении или в салоне связи) и сообщить, что номер, может быть, скомпрометирован. Сотрудник клиентского сервиса должен предложить алгоритм действий. Порядок действий может немного отличаться в зависимости от вашего мобильного оператора. "По возможности, привяжите сервисы, соцсети, мессенджеры к нескомпрометированному номеру телефону", - уточнили в ведомстве. Полицейские уверяют, что риски можно свести к минимуму, если заблаговременно соблюдать правила цифровой гигиены, настроить все доступные инструменты безопасности в сервисах, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные файлы и не сообщать посторонним персональную информацию и коды безопасности.
https://1prime.ru/20250718/mvd-859652043.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5e7117b6c56a3fac3f3302a1f033012b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, общество , мвд, банки
Мошенничество, Технологии, Финансы, Общество , МВД, Банки
14:06 19.07.2025
 
В МВД рассказали о "золотом часе" после разглашения данных мошенникам

МВД: у человека, разгласившего свои данные, есть "золотой час" для минимизации последствий

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. У человека, разгласившего свои данные мошенникам, есть "золотой час", чтобы минимизировать последствия, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Если вы только что разгласили данные, которые мошенники могут использовать для взлома учетной записи, например, код двухфакторной идентификации, CVV и т.д., то стоит предпринять следующие шаги: оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис, заморозить банковские карты и счета, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении - продиктуйте им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника", - говорится в сообщении.
Также правоохранители пояснили, что если мошенники украли номер телефона, то необходимо связаться с мобильным оператором (по официальному номеру телефона, в приложении или в салоне связи) и сообщить, что номер, может быть, скомпрометирован. Сотрудник клиентского сервиса должен предложить алгоритм действий. Порядок действий может немного отличаться в зависимости от вашего мобильного оператора.
"По возможности, привяжите сервисы, соцсети, мессенджеры к нескомпрометированному номеру телефону", - уточнили в ведомстве.
Полицейские уверяют, что риски можно свести к минимуму, если заблаговременно соблюдать правила цифровой гигиены, настроить все доступные инструменты безопасности в сервисах, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные файлы и не сообщать посторонним персональную информацию и коды безопасности.
Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
В МВД предупредили об угрозе взлома игрового аккаунта ребенка
Вчера, 10:16
 
МошенничествоТехнологииФинансыОбществоМВДБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала