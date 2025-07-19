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Эксперт научил, как накопить круглую сумму к совершеннолетию ребенка

Эксперт научил, как накопить круглую сумму к совершеннолетию ребенка - 19.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт научил, как накопить круглую сумму к совершеннолетию ребенка

Без стартового капитала молодым людям может быть трудно выйти на самостоятельный жизненный путь. Поэтому многие семьи стараются накопить средства к... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T02:02+0300

2025-07-19T02:02+0300

2025-07-19T02:02+0300

финансы

общество

инвестиции

нпф

программа долгосрочных сбережений

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Без стартового капитала молодым людям может быть трудно выйти на самостоятельный жизненный путь. Поэтому многие семьи стараются накопить средства к совершеннолетию ребенка, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.По его мнению, одним из наиболее эффективных инструментов формирования финансового капитала для ребенка является программа долгосрочных сбережений (ПДС), которую реализуют негосударственные пенсионные фонды (НПФ).Этот сберегательный инструмент позволяет родителям начать создавать финансовый резерв для ребенка буквально с его рождения. Главная особенность ПДС - сочетание регулярных накоплений с поддержкой государства: участники программы могут рассчитывать как на налоговые льготы, так и на прямое государственное софинансирование.Родители или другие члены семьи открывают специальный счет и регулярно делают на него взносы. Эти средства инвестируются НПФ в надежные финансовые инструменты с долгосрочной перспективой, что позволяет не только сохранить, но и приумножить капитал за счет эффекта сложного процента, пояснил эксперт."Даже сравнительно небольшие, но систематические вложения, например, по 3 тысячи рублей в месяц, способны к 18-летию ребенка превратиться в сумму свыше 3 миллионов рублей. Эти средства можно будет направить на оплату высшего образования, приобретение жилья, старт собственного дела или на другие значимые цели", - указал Беляков.Привлекательность ПДС усиливается за счет доступности участия - минимальные взносы не обременяют семейный бюджет, а налоговый вычет частично компенсирует вложения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , инвестиции, нпф, программа долгосрочных сбережений