Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт научил, как накопить круглую сумму к совершеннолетию ребенка - 19.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250719/nakopleniya-859553648.html
Эксперт научил, как накопить круглую сумму к совершеннолетию ребенка
Эксперт научил, как накопить круглую сумму к совершеннолетию ребенка - 19.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт научил, как накопить круглую сумму к совершеннолетию ребенка
Без стартового капитала молодым людям может быть трудно выйти на самостоятельный жизненный путь. Поэтому многие семьи стараются накопить средства к... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T02:02+0300
2025-07-19T02:02+0300
финансы
общество
инвестиции
нпф
программа долгосрочных сбережений
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/51/841325158_0:134:2959:1798_1920x0_80_0_0_a091c4a5e3c97754b423413db35a7266.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Без стартового капитала молодым людям может быть трудно выйти на самостоятельный жизненный путь. Поэтому многие семьи стараются накопить средства к совершеннолетию ребенка, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.По его мнению, одним из наиболее эффективных инструментов формирования финансового капитала для ребенка является программа долгосрочных сбережений (ПДС), которую реализуют негосударственные пенсионные фонды (НПФ).Этот сберегательный инструмент позволяет родителям начать создавать финансовый резерв для ребенка буквально с его рождения. Главная особенность ПДС - сочетание регулярных накоплений с поддержкой государства: участники программы могут рассчитывать как на налоговые льготы, так и на прямое государственное софинансирование.Родители или другие члены семьи открывают специальный счет и регулярно делают на него взносы. Эти средства инвестируются НПФ в надежные финансовые инструменты с долгосрочной перспективой, что позволяет не только сохранить, но и приумножить капитал за счет эффекта сложного процента, пояснил эксперт."Даже сравнительно небольшие, но систематические вложения, например, по 3 тысячи рублей в месяц, способны к 18-летию ребенка превратиться в сумму свыше 3 миллионов рублей. Эти средства можно будет направить на оплату высшего образования, приобретение жилья, старт собственного дела или на другие значимые цели", - указал Беляков.Привлекательность ПДС усиливается за счет доступности участия - минимальные взносы не обременяют семейный бюджет, а налоговый вычет частично компенсирует вложения.
https://1prime.ru/20250616/pokupka-858421861.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/51/841325158_192:0:2768:1932_1920x0_80_0_0_053530d6cebe84f22dc2235a925348f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , инвестиции, нпф, программа долгосрочных сбережений
Финансы, Общество , инвестиции, НПФ, программа долгосрочных сбережений
02:02 19.07.2025
 
Эксперт научил, как накопить круглую сумму к совершеннолетию ребенка

Эксперт Беляков: участие в ПДС поможет накопить к совершеннолетию ребенка

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Без стартового капитала молодым людям может быть трудно выйти на самостоятельный жизненный путь. Поэтому многие семьи стараются накопить средства к совершеннолетию ребенка, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Денежные купюры - рубли и евро - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Россиян научили, как накопить на большую покупку
16 июня, 02:02
По его мнению, одним из наиболее эффективных инструментов формирования финансового капитала для ребенка является программа долгосрочных сбережений (ПДС), которую реализуют негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Этот сберегательный инструмент позволяет родителям начать создавать финансовый резерв для ребенка буквально с его рождения. Главная особенность ПДС - сочетание регулярных накоплений с поддержкой государства: участники программы могут рассчитывать как на налоговые льготы, так и на прямое государственное софинансирование.
Родители или другие члены семьи открывают специальный счет и регулярно делают на него взносы. Эти средства инвестируются НПФ в надежные финансовые инструменты с долгосрочной перспективой, что позволяет не только сохранить, но и приумножить капитал за счет эффекта сложного процента, пояснил эксперт.
"Даже сравнительно небольшие, но систематические вложения, например, по 3 тысячи рублей в месяц, способны к 18-летию ребенка превратиться в сумму свыше 3 миллионов рублей. Эти средства можно будет направить на оплату высшего образования, приобретение жилья, старт собственного дела или на другие значимые цели", - указал Беляков.
Привлекательность ПДС усиливается за счет доступности участия - минимальные взносы не обременяют семейный бюджет, а налоговый вычет частично компенсирует вложения.
 
ФинансыОбществоинвестицииНПФпрограмма долгосрочных сбережений
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала