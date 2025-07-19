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В ТПП рассказали об инвестиционном интересе Омана к России - 19.07.2025, ПРАЙМ
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В ТПП рассказали об инвестиционном интересе Омана к России
В ТПП рассказали об инвестиционном интересе Омана к России - 19.07.2025, ПРАЙМ
В ТПП рассказали об инвестиционном интересе Омана к России
У оманских инвесторов растёт инвестиционный интерес к России, однако с отменой виз всплеска инвестиционной активности ждать не стоит, заявил РИА Новости... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T08:21+0300
2025-07-19T08:21+0300
экономика
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. У оманских инвесторов растёт инвестиционный интерес к России, однако с отменой виз всплеска инвестиционной активности ждать не стоит, заявил РИА Новости председатель Российско-Оманского делового совета при ТПП России Алексей Рубцов. Ранее МИД России сообщил, что соглашение России и Омана о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 18 июля, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении. При этом, как отметили в министерстве, суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года. "Отрадно отметить тот факт, что растет инвестиционный интерес и у оманских инвесторов. Есть проекты в стадии предварительного рассмотрения и уже в стадии реализации. Это очень обнадеживает, общая тенденция положительная", - сказал он. Рубцов добавил, что двусторонние отношения между странами динамично развиваются, и создается хорошая база для бизнеса. "Инвестиции всегда достаточно сложный вопрос между предпринимателями любых стран, тем более в текущей обстановке, когда доверие к ряду мировых валют скомпрометировано... Негативную лепту вносят и незаконные санкции против нашей страны. Другими словами, инвестиции, если можно так сказать, "осторожничают". Взрыва инвестиционной активности ждать не нужно", - отметил он. Рубцов обратил внимание, что тем не менее инвесторы видят усилия правительств России и Омана, а возможность свободного пребывания в стране до 30 дней, как он отметил, сыграет свою положительную роль. "Деловой совет внимательно относится к любым инициативам в данном направлении и всегда готов оказать необходимое содействие инвесторам", - заключил он.​
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россия, бизнес, оман, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ОМАН, МИД РФ
08:21 19.07.2025
 
В ТПП рассказали об инвестиционном интересе Омана к России

Глава ТПП Рубцов: у оманских инвесторов растет интерес к России

CC BY-SA 2.0 / Marco Zanferrari / Flag OmanФлаг Омана
Флаг Омана - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Marco Zanferrari / Flag Oman
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. У оманских инвесторов растёт инвестиционный интерес к России, однако с отменой виз всплеска инвестиционной активности ждать не стоит, заявил РИА Новости председатель Российско-Оманского делового совета при ТПП России Алексей Рубцов.
Ранее МИД России сообщил, что соглашение России и Омана о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 18 июля, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении. При этом, как отметили в министерстве, суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.
"Отрадно отметить тот факт, что растет инвестиционный интерес и у оманских инвесторов. Есть проекты в стадии предварительного рассмотрения и уже в стадии реализации. Это очень обнадеживает, общая тенденция положительная", - сказал он.
Рубцов добавил, что двусторонние отношения между странами динамично развиваются, и создается хорошая база для бизнеса.
"Инвестиции всегда достаточно сложный вопрос между предпринимателями любых стран, тем более в текущей обстановке, когда доверие к ряду мировых валют скомпрометировано... Негативную лепту вносят и незаконные санкции против нашей страны. Другими словами, инвестиции, если можно так сказать, "осторожничают". Взрыва инвестиционной активности ждать не нужно", - отметил он.
Рубцов обратил внимание, что тем не менее инвесторы видят усилия правительств России и Омана, а возможность свободного пребывания в стране до 30 дней, как он отметил, сыграет свою положительную роль.
"Деловой совет внимательно относится к любым инициативам в данном направлении и всегда готов оказать необходимое содействие инвесторам", - заключил он.​
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