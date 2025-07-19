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"Какой смысл?". В Британии резко ответили на жалобы ВСУ на Patriot - 19.07.2025, ПРАЙМ
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"Какой смысл?". В Британии резко ответили на жалобы ВСУ на Patriot
"Какой смысл?". В Британии резко ответили на жалобы ВСУ на Patriot - 19.07.2025, ПРАЙМ
"Какой смысл?". В Британии резко ответили на жалобы ВСУ на Patriot
Отправка установок Patriot Киеву лишена смысла, поскольку сами украинцы говорят о их неэффективности против российских атак. Об этом заявил британский военный... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T13:17+0300
2025-07-19T13:17+0300
вооружения
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Отправка установок Patriot Киеву лишена смысла, поскольку сами украинцы говорят о их неэффективности против российских атак. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис."Российские ракеты без особого труда могу обходить системы Patriot. &lt;...&gt; украинцы жалуются, что система больше не эффективна против российских ракет. &lt;...&gt; Какой тогда смысл отправлять ее?", — сказал он на YouTube.В начале июля Politico сообщило о прекращении Штатами поставок зенитных ракет и других снарядов киевскому режиму. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений чрезмерного сокращения запасов оружия на складах.Однако менее чем через неделю президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто принял решение о приостановке военной помощи Украине. Он заверил, что США готовы передать Киеву больше оружия, особенно оборонительных средств. Эта информация была подтверждена представителями Минобороны США.В мае представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что американские системы ПВО Patriot испытывают трудности с перехватом российских баллистических ракет.
https://1prime.ru/20250717/patriot-859622104.html
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киев, politico, дональд трамп, всу, дмитрий песков, украина, youtube, запад, patriot
Вооружения, Киев, Politico, Дональд Трамп, ВСУ, Дмитрий Песков, УКРАИНА, YouTube, ЗАПАД, Patriot
13:17 19.07.2025
 
"Какой смысл?". В Британии резко ответили на жалобы ВСУ на Patriot

Меркурис: отправка установок Patriot Киеву лишена смысла

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ЗРК Patriot
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Отправка установок Patriot Киеву лишена смысла, поскольку сами украинцы говорят о их неэффективности против российских атак. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Российские ракеты без особого труда могу обходить системы Patriot. <...> украинцы жалуются, что система больше не эффективна против российских ракет. <...> Какой тогда смысл отправлять ее?", — сказал он на YouTube.
В начале июля Politico сообщило о прекращении Штатами поставок зенитных ракет и других снарядов киевскому режиму. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений чрезмерного сокращения запасов оружия на складах.
Однако менее чем через неделю президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто принял решение о приостановке военной помощи Украине. Он заверил, что США готовы передать Киеву больше оружия, особенно оборонительных средств. Эта информация была подтверждена представителями Минобороны США.
В мае представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что американские системы ПВО Patriot испытывают трудности с перехватом российских баллистических ракет.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot
17 июля, 15:22
 
ВооруженияКиевPoliticoДональд ТрампВСУДмитрий ПесковУКРАИНАYouTubeЗАПАДPatriot
 
 
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