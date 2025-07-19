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"Какой смысл?". В Британии резко ответили на жалобы ВСУ на Patriot

"Какой смысл?". В Британии резко ответили на жалобы ВСУ на Patriot - 19.07.2025, ПРАЙМ

"Какой смысл?". В Британии резко ответили на жалобы ВСУ на Patriot

Отправка установок Patriot Киеву лишена смысла, поскольку сами украинцы говорят о их неэффективности против российских атак. Об этом заявил британский военный... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T13:17+0300

2025-07-19T13:17+0300

2025-07-19T13:17+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Отправка установок Patriot Киеву лишена смысла, поскольку сами украинцы говорят о их неэффективности против российских атак. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис."Российские ракеты без особого труда могу обходить системы Patriot. <...> украинцы жалуются, что система больше не эффективна против российских ракет. <...> Какой тогда смысл отправлять ее?", — сказал он на YouTube.В начале июля Politico сообщило о прекращении Штатами поставок зенитных ракет и других снарядов киевскому режиму. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений чрезмерного сокращения запасов оружия на складах.Однако менее чем через неделю президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто принял решение о приостановке военной помощи Украине. Он заверил, что США готовы передать Киеву больше оружия, особенно оборонительных средств. Эта информация была подтверждена представителями Минобороны США.В мае представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что американские системы ПВО Patriot испытывают трудности с перехватом российских баллистических ракет.

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киев, politico, дональд трамп, всу, дмитрий песков, украина, youtube, запад, patriot