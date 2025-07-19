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Зеленский заявил о предложении провести новый раунд переговоров
Зеленский заявил о предложении провести новый раунд переговоров - 19.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил о предложении провести новый раунд переговоров
Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T21:01+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. "Секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне встречу на следующей неделе", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Позднее источник РИА Новости в российской переговорной группе подтвердил, что такое предложение от украинской стороны поступило. Как подчеркнул собеседник агентства, российская сторона давно готова к продолжению контактов, сигналы из Киева позволяют рассчитывать, что скоро появится дата очередного раунда переговоров. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
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Зеленский заявил о предложении провести новый раунд переговоров
Зеленский: Умеров предложил Москве провести встречу делегация на следующей неделе
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе.
"Секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне встречу на следующей неделе", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Позднее источник РИА Новости в российской переговорной группе подтвердил, что такое предложение от украинской стороны поступило. Как подчеркнул собеседник агентства, российская сторона давно готова к продолжению контактов, сигналы из Киева позволяют рассчитывать, что скоро появится дата очередного раунда переговоров.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
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