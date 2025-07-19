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Более 20 пассажирских поездов задерживаются в сообщении с Крымом - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Более 20 пассажирских поездов задерживаются в сообщении с Крымом
Более 20 пассажирских поездов задерживаются в сообщении с Крымом - 19.07.2025, ПРАЙМ
Более 20 пассажирских поездов задерживаются в сообщении с Крымом
Десять пассажирских поездов задерживаются в направлении Крыма, а с полуострова - 11 составов по состоянию на 20.00 мск, сообщили в компании-перевозчике "Гранд... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T21:34+0300
2025-07-19T21:34+0300
россия
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симферополь
санкт-петербург
олег белозеров
ржд
гранд сервис экспресс
фпк
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Десять пассажирских поездов задерживаются в направлении Крыма, а с полуострова - 11 составов по состоянию на 20.00 мск, сообщили в компании-перевозчике "Гранд сервис экспресс". "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 20.00 мск. В Крым: №75/76 Омск – Симферополь, №97/98 Москва - Симферополь, №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь, №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь, №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, №91/92 Москва - Севастополь, №163/164, №173/174 Москва - Евпатория, №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория. Из Крыма: №17/18 Симферополь – Москва, №27/28 Симферополь – Москва, №163/164 Феодосия - Москва, №473/474 Симферополь – Смоленск, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №167/168 Симферополь – Москва, №173/174 Евпатория – Москва, №91/92 Севастополь - Москва, №97/98 Симферополь - Москва, №141/142 Симферополь-Пермь", - говорится в сообщении. В компании добавили, что время задержки в пути может измениться. Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны 75 пассажирских поездов формирования ФПК. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
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россия, москва, симферополь, санкт-петербург, олег белозеров, ржд, гранд сервис экспресс, фпк
РОССИЯ, МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Олег Белозеров, РЖД, Гранд сервис экспресс, ФПК
21:34 19.07.2025
 
Более 20 пассажирских поездов задерживаются в сообщении с Крымом

"Гранд сервис экспресс": 21 пассажирский поезд задерживается в сообщении с Крымом

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Десять пассажирских поездов задерживаются в направлении Крыма, а с полуострова - 11 составов по состоянию на 20.00 мск, сообщили в компании-перевозчике "Гранд сервис экспресс".
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 20.00 мск. В Крым: №75/76 Омск – Симферополь, №97/98 Москва - Симферополь, №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь, №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь, №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, №91/92 Москва - Севастополь, №163/164, №173/174 Москва - Евпатория, №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория. Из Крыма: №17/18 Симферополь – Москва, №27/28 Симферополь – Москва, №163/164 Феодосия - Москва, №473/474 Симферополь – Смоленск, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №167/168 Симферополь – Москва, №173/174 Евпатория – Москва, №91/92 Севастополь - Москва, №97/98 Симферополь - Москва, №141/142 Симферополь-Пермь", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что время задержки в пути может измениться.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны 75 пассажирских поездов формирования ФПК. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
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