Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше проходят демонстрации в поддержку и против мигрантов - 19.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250719/polsha-859706867.html
В Польше проходят демонстрации в поддержку и против мигрантов
В Польше проходят демонстрации в поддержку и против мигрантов - 19.07.2025, ПРАЙМ
В Польше проходят демонстрации в поддержку и против мигрантов
Демонстрации против мигрантов и в их поддержку проходят в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T14:13+0300
2025-07-19T14:13+0300
политика
общество
мировая экономика
польша
германия
рф
анджей дуда
сейм
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 19 июл - ПРАЙМ. Демонстрации против мигрантов и в их поддержку проходят в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Акции протеста в десятках городов страны организовали коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация", а также ряд организаций анархистского толка. В центре Варшавы на пересечении Иерожолимских аллей и улицы Маршалковской собрались несколько сотен человек, которые протестуют против политики властей Польши, направленной на недопущение в страну нелегальных мигрантов. "Право на миграцию - право человека", "Мигранты - такие же люди", - написано на их плакатах. Участники акции, среди которых сторонники анархистских движений, активисты ЛГБТ* и прочие, требуют запретить уличные акции, направленные против мигрантов. "Фашисты, прочь с наших улиц! Мы рады видеть здесь мигрантов", - гласит один из плакатов. В нескольких сотнях метров, возле Дворца культуры и науки, проходит антимигрантская акция, организованная активистами "Конфедерации". Под национальными флагами Польши они выступают против "бессилия и и слабости правительства в отношении нелегальной миграции". "Мы не хотим разделить судьбу Западной Европы", "Иммигранты, здесь - Польша", - гласят их плакаты. Депутат Сейма от "Конфедерации" Пшемыслав Виплер, выступая перед участниками акции, заявил, что его политическое объединение требует от властей страны введения на границах плана "Польская крепость", предусматривающего полных запрет въезда в Польшу "преступников из мусульманских стран". К ним присоединились футбольные фанаты варшавской "Легии" в количестве около тысячи человек, которые скандируют нецензурные и расистские лозунги в отношении мигрантов. Группы демонстрантов постоянно пытаются вступить в драки друг с другом. Полиция активно этому противодействует, расставляя кордоны. "Конфедерация" в социальных сетях сообщает, что подобные антимигрантские уличные акции с разным количеством участников проходят в десятках других городов Польши, в частности Кракове, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Белостоке, Катовицах, Люблине и других. Седьмого июля Польша ввела пограничный контроль на 30 дней с Германией и Литвой. В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию, при этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с 2024 года, что вызывает отрицательную реакцию Варшавы. Президент республики Анджей Дуда в одном из своих последних выступлений заявлял, что Польша не будет решать проблему незаконных мигрантов за ФРГ.*Признанное экстремистским и запрещенное в России движение
https://1prime.ru/20250718/polsha-859670255.html
польша
германия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, польша, германия, рф, анджей дуда, сейм
Политика, Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, РФ, Анджей Дуда, Сейм
14:13 19.07.2025
 
В Польше проходят демонстрации в поддержку и против мигрантов

Демонстрации против мигрантов и в их поддержку проходят в Польше в субботу

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 19 июл - ПРАЙМ. Демонстрации против мигрантов и в их поддержку проходят в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Акции протеста в десятках городов страны организовали коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация", а также ряд организаций анархистского толка.
В центре Варшавы на пересечении Иерожолимских аллей и улицы Маршалковской собрались несколько сотен человек, которые протестуют против политики властей Польши, направленной на недопущение в страну нелегальных мигрантов.
"Право на миграцию - право человека", "Мигранты - такие же люди", - написано на их плакатах.
Участники акции, среди которых сторонники анархистских движений, активисты ЛГБТ* и прочие, требуют запретить уличные акции, направленные против мигрантов.
"Фашисты, прочь с наших улиц! Мы рады видеть здесь мигрантов", - гласит один из плакатов.
В нескольких сотнях метров, возле Дворца культуры и науки, проходит антимигрантская акция, организованная активистами "Конфедерации".
Под национальными флагами Польши они выступают против "бессилия и и слабости правительства в отношении нелегальной миграции".
"Мы не хотим разделить судьбу Западной Европы", "Иммигранты, здесь - Польша", - гласят их плакаты.
Депутат Сейма от "Конфедерации" Пшемыслав Виплер, выступая перед участниками акции, заявил, что его политическое объединение требует от властей страны введения на границах плана "Польская крепость", предусматривающего полных запрет въезда в Польшу "преступников из мусульманских стран".
К ним присоединились футбольные фанаты варшавской "Легии" в количестве около тысячи человек, которые скандируют нецензурные и расистские лозунги в отношении мигрантов.
Группы демонстрантов постоянно пытаются вступить в драки друг с другом. Полиция активно этому противодействует, расставляя кордоны.
"Конфедерация" в социальных сетях сообщает, что подобные антимигрантские уличные акции с разным количеством участников проходят в десятках других городов Польши, в частности Кракове, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Белостоке, Катовицах, Люблине и других.
Седьмого июля Польша ввела пограничный контроль на 30 дней с Германией и Литвой. В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию, при этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с 2024 года, что вызывает отрицательную реакцию Варшавы. Президент республики Анджей Дуда в одном из своих последних выступлений заявлял, что Польша не будет решать проблему незаконных мигрантов за ФРГ.
*Признанное экстремистским и запрещенное в России движение
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Польша получит рекордную сумму из бюджета ЕС
Вчера, 14:23
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаПОЛЬШАГЕРМАНИЯРФАнджей ДудаСейм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала