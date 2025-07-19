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Поставки угля из России в Южную Корею сократились на треть - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Поставки угля из России в Южную Корею сократились на треть
Поставки угля из России в Южную Корею сократились на треть - 19.07.2025, ПРАЙМ
Поставки угля из России в Южную Корею сократились на треть
Поставки угля из России в Южную Корею в первом полугодии текущего года сократились на треть, а сжиженного природного газа (СПГ) - на 15%, выяснило РИА Новости,... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T03:18+0300
2025-07-19T03:18+0300
энергетика
экономика
газ
южная корея
австралия
индонезия
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Поставки угля из России в Южную Корею в первом полугодии текущего года сократились на треть, а сжиженного природного газа (СПГ) - на 15%, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, импорт Южной Кореей каменного угля за январь-июнь 2025 года сократился на 32% - до 741,2 миллиона долларов, против 1,1 миллиарда долларов за такой же период прошлого года. Поставки СПГ сократились на 15% - до 573 миллионов долларов с 674,4 миллиона годом ранее. При этом по итогам июня закупки корейцами российского угля снизились в годовом выражении почти на треть и выросли на 5% в месячном - до 133,2 миллиона долларов. А вот СПГ, наоборот, за год стали закупать на четверть больше, а в месячном выражении произошло падение в 4 раза - до 34,7 миллиона долларов. Среди продавцов каменного угля Южной Корее по итогам полугодия Россия заняла третье место. В пятерку также вошли Австралия (с поставками на 2,1 миллиарда долларов), Индонезия (чуть больше 1 миллиарда), Канада (657,9 миллиона долларов) и Колумбия (на 345,8 миллиона долларов). А вот по поставкам СПГ в этот период Россия стала лишь шестой. В топ-5 расположились Австралия (с экспортом на 4,3 миллиарда долларов), Катар (2,3 миллиарда), Малайзия (1,9 миллиарда), США (1,2 миллиарда) и Оман (843,2 миллиона долларов).
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газ, южная корея, австралия, индонезия
Энергетика, Экономика, Газ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ, ИНДОНЕЗИЯ
03:18 19.07.2025
 
Поставки угля из России в Южную Корею сократились на треть

Поставки угля из России в Южную Корею сократились на треть, СПГ - на 15%

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Поставки угля из России в Южную Корею в первом полугодии текущего года сократились на треть, а сжиженного природного газа (СПГ) - на 15%, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, импорт Южной Кореей каменного угля за январь-июнь 2025 года сократился на 32% - до 741,2 миллиона долларов, против 1,1 миллиарда долларов за такой же период прошлого года. Поставки СПГ сократились на 15% - до 573 миллионов долларов с 674,4 миллиона годом ранее.
При этом по итогам июня закупки корейцами российского угля снизились в годовом выражении почти на треть и выросли на 5% в месячном - до 133,2 миллиона долларов. А вот СПГ, наоборот, за год стали закупать на четверть больше, а в месячном выражении произошло падение в 4 раза - до 34,7 миллиона долларов.
Среди продавцов каменного угля Южной Корее по итогам полугодия Россия заняла третье место. В пятерку также вошли Австралия (с поставками на 2,1 миллиарда долларов), Индонезия (чуть больше 1 миллиарда), Канада (657,9 миллиона долларов) и Колумбия (на 345,8 миллиона долларов).
А вот по поставкам СПГ в этот период Россия стала лишь шестой. В топ-5 расположились Австралия (с экспортом на 4,3 миллиарда долларов), Катар (2,3 миллиарда), Малайзия (1,9 миллиарда), США (1,2 миллиарда) и Оман (843,2 миллиона долларов).
 
ЭнергетикаЭкономикаГазЮЖНАЯ КОРЕЯАВСТРАЛИЯИНДОНЕЗИЯ
 
 
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