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Правительство направит более 1 млрд рублей на развитие ЖКХ в трех регионах

Правительство направит более 1 млрд рублей на развитие ЖКХ в трех регионах - 19.07.2025, ПРАЙМ

Правительство направит более 1 млрд рублей на развитие ЖКХ в трех регионах

Правительство РФ дополнительно направит более 1 миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщила... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T12:01+0300

2025-07-19T12:01+0300

2025-07-19T12:01+0300

экономика

россия

дагестан

ингушетия

северная осетия

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно направит более 1 миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Средства из резервного фонда правительства необходимы для софинансирования расходов трех регионов в рамках реализации таких программ. Как рассказали в пресс-службе, одно из направлений работы – консолидация регионального имущественного комплекса ЖКХ. Этим занимаются созданные в каждом субъекте единые операторы. Кроме того, мероприятия программ направлены на привлечение в отрасль квалифицированных специалистов. "Также в рамках программ идёт установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах", - отметили в кабмине. Реализация пилотных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии началась в 2022 году. Необходимость продолжения такой работы отражена в поручениях председателя правительства, которые он дал по итогам заседания правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа 27 мая 2025 года в Минеральных Водах. Вопрос был одобрен на заседании правительства 17 июля.

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дагестан

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россия, дагестан, ингушетия, северная осетия