https://1prime.ru/20250719/pravitelstvo--859705973.html

Правительство обсудило субсидии аэропортам юга и центральной части России

Правительство обсудило субсидии аэропортам юга и центральной части России - 19.07.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудило субсидии аэропортам юга и центральной части России

Правительство РФ обсудило выделение Росавиации средств на субсидии аэропортам юга и центральной части России в связи с ограничениями полетов в декабре 2024-июне | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T13:11+0300

2025-07-19T13:11+0300

2025-07-19T13:11+0300

бизнес

россия

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росавиация

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудило выделение Росавиации средств на субсидии аэропортам юга и центральной части России в связи с ограничениями полетов в декабре 2024-июне 2025 года, сообщается на сайте кабмина. "О выделении Росавиации в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России за декабрь 2024 года-июнь 2025 года... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250719/gelendzhik-859705549.html

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бизнес, россия, рф, росавиация