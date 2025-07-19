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Правительство обсудило субсидии аэропортам юга и центральной части России - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство обсудило субсидии аэропортам юга и центральной части России
Правительство обсудило субсидии аэропортам юга и центральной части России - 19.07.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудило субсидии аэропортам юга и центральной части России
Правительство РФ обсудило выделение Росавиации средств на субсидии аэропортам юга и центральной части России в связи с ограничениями полетов в декабре 2024-июне | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T13:11+0300
2025-07-19T13:11+0300
бизнес
россия
рф
росавиация
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудило выделение Росавиации средств на субсидии аэропортам юга и центральной части России в связи с ограничениями полетов в декабре 2024-июне 2025 года, сообщается на сайте кабмина. "О выделении Росавиации в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России за декабрь 2024 года-июнь 2025 года... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, рф, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росавиация
13:11 19.07.2025
 
Правительство обсудило субсидии аэропортам юга и центральной части России

Правительство обсудило выделение средств аэропортам юга и центральной части России

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСамолет во время посадки
Самолет во время посадки - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудило выделение Росавиации средств на субсидии аэропортам юга и центральной части России в связи с ограничениями полетов в декабре 2024-июне 2025 года, сообщается на сайте кабмина.
"О выделении Росавиации в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России за декабрь 2024 года-июнь 2025 года... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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