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Правительство поддержало проект по производству СПГ в Татарстане
Правительство поддержало проект по производству СПГ в Татарстане - 19.07.2025, ПРАЙМ
Правительство поддержало проект по производству СПГ в Татарстане
Правительство РФ поддержало выделение Минпромторгу средств для разовой помощи в реализации проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T14:22+0300
2025-07-19T14:22+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало выделение Минпромторгу средств для разовой помощи в реализации проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в Зеленодольске в Татарстане, следует из сообщения на сайте кабмина. "О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в виде субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на финансовое обеспечение реализации акционерным обществом "Казанский завод компрессорного машиностроения" инвестиционного проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в моногороде Зеленодольске... Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу" - говорится в сообщении.
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россия, рф, татарстан, минпромторг, спг
Энергетика, РОССИЯ, РФ, ТАТАРСТАН, Минпромторг, СПГ
Правительство поддержало проект по производству СПГ в Татарстане
Правительство одобрило выделение средств на инвестпроект по производству СПГ в Татарстане