https://1prime.ru/20250719/pravitelstvo--859707187.html

Правительство поддержало проект по производству СПГ в Татарстане

Правительство поддержало проект по производству СПГ в Татарстане - 19.07.2025, ПРАЙМ

Правительство поддержало проект по производству СПГ в Татарстане

Правительство РФ поддержало выделение Минпромторгу средств для разовой помощи в реализации проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T14:22+0300

2025-07-19T14:22+0300

2025-07-19T14:22+0300

энергетика

россия

рф

татарстан

минпромторг

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало выделение Минпромторгу средств для разовой помощи в реализации проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в Зеленодольске в Татарстане, следует из сообщения на сайте кабмина. "О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в виде субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на финансовое обеспечение реализации акционерным обществом "Казанский завод компрессорного машиностроения" инвестиционного проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в моногороде Зеленодольске... Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу" - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250716/portugaliya-859549357.html

рф

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, татарстан, минпромторг, спг