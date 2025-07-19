https://1prime.ru/20250719/prezident-859696369.html
Президент Ирана пока не планирует посещать Россию
Президент Ирана пока не планирует посещать Россию - 19.07.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана пока не планирует посещать Россию
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует посещать Россию в свете июньского ирано-израильского конфликта, заявил РИА Новости иранский посол в Москве... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T05:37+0300
2025-07-19T05:37+0300
2025-07-19T05:37+0300
экономика
россия
мировая экономика
иран
рф
москва
масуд пезешкиан
владимир путин
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859696369.jpg?1752892635
МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует посещать Россию в свете июньского ирано-израильского конфликта, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Нет, у господина Пезешкиана не было планов посетить Россию, это все больше слухи", - сказал посол.
По его словам, стороны продолжают взаимодействие: во время конфликта Ирана и Израиля состоялись телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Пезешкианом, а также переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с российскими официальными лицами как в Москве – с Путиным, так и во время поездок в Бразилию и Китай – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Иными словами, взаимодействие осуществляется полноценно, как по телефону, так и в ходе поездок. Если же будет необходимость в визите, то он состоится и будет согласован быстро", - добавил посол, отвечая также на вопрос о возможности визитов на различных уровнях.
Джалали добавил, что в настоящий момент у иранских официальных лиц нет каких-либо конкретных планов посетить РФ в ближайшее время.
Последний раз Пезешкиан посещал Россию в январе 2025 года, тогда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана. После этого иранская сторона заявила, что ожидает Путина с визитом в Иран в текущем году. Как сообщила РИА Новости в середине мая официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, Иран готовится к его приезду.
иран
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, иран, рф, москва, масуд пезешкиан, владимир путин, сергей лавров, мид, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, РФ, МОСКВА, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД, МИД РФ
Президент Ирана пока не планирует посещать Россию
Посол Джалали: президент Ирана Пезешкиан пока не планирует посещать Россию
МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует посещать Россию в свете июньского ирано-израильского конфликта, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Нет, у господина Пезешкиана не было планов посетить Россию, это все больше слухи", - сказал посол.
По его словам, стороны продолжают взаимодействие: во время конфликта Ирана и Израиля состоялись телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Пезешкианом, а также переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с российскими официальными лицами как в Москве – с Путиным, так и во время поездок в Бразилию и Китай – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Иными словами, взаимодействие осуществляется полноценно, как по телефону, так и в ходе поездок. Если же будет необходимость в визите, то он состоится и будет согласован быстро", - добавил посол, отвечая также на вопрос о возможности визитов на различных уровнях.
Джалали добавил, что в настоящий момент у иранских официальных лиц нет каких-либо конкретных планов посетить РФ в ближайшее время.
Последний раз Пезешкиан посещал Россию в январе 2025 года, тогда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана. После этого иранская сторона заявила, что ожидает Путина с визитом в Иран в текущем году. Как сообщила РИА Новости в середине мая официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, Иран готовится к его приезду.