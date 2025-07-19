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Президент Ирана пока не планирует посещать Россию - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Президент Ирана пока не планирует посещать Россию
Президент Ирана пока не планирует посещать Россию - 19.07.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана пока не планирует посещать Россию
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует посещать Россию в свете июньского ирано-израильского конфликта, заявил РИА Новости иранский посол в Москве... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T05:37+0300
2025-07-19T05:37+0300
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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует посещать Россию в свете июньского ирано-израильского конфликта, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. "Нет, у господина Пезешкиана не было планов посетить Россию, это все больше слухи", - сказал посол. По его словам, стороны продолжают взаимодействие: во время конфликта Ирана и Израиля состоялись телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Пезешкианом, а также переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с российскими официальными лицами как в Москве – с Путиным, так и во время поездок в Бразилию и Китай – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Иными словами, взаимодействие осуществляется полноценно, как по телефону, так и в ходе поездок. Если же будет необходимость в визите, то он состоится и будет согласован быстро", - добавил посол, отвечая также на вопрос о возможности визитов на различных уровнях. Джалали добавил, что в настоящий момент у иранских официальных лиц нет каких-либо конкретных планов посетить РФ в ближайшее время. Последний раз Пезешкиан посещал Россию в январе 2025 года, тогда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана. После этого иранская сторона заявила, что ожидает Путина с визитом в Иран в текущем году. Как сообщила РИА Новости в середине мая официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, Иран готовится к его приезду.
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россия, мировая экономика, иран, рф, москва, масуд пезешкиан, владимир путин, сергей лавров, мид, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, РФ, МОСКВА, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД, МИД РФ
05:37 19.07.2025
 
Президент Ирана пока не планирует посещать Россию

Посол Джалали: президент Ирана Пезешкиан пока не планирует посещать Россию

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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует посещать Россию в свете июньского ирано-израильского конфликта, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Нет, у господина Пезешкиана не было планов посетить Россию, это все больше слухи", - сказал посол.
По его словам, стороны продолжают взаимодействие: во время конфликта Ирана и Израиля состоялись телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Пезешкианом, а также переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с российскими официальными лицами как в Москве – с Путиным, так и во время поездок в Бразилию и Китай – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Иными словами, взаимодействие осуществляется полноценно, как по телефону, так и в ходе поездок. Если же будет необходимость в визите, то он состоится и будет согласован быстро", - добавил посол, отвечая также на вопрос о возможности визитов на различных уровнях.
Джалали добавил, что в настоящий момент у иранских официальных лиц нет каких-либо конкретных планов посетить РФ в ближайшее время.
Последний раз Пезешкиан посещал Россию в январе 2025 года, тогда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана. После этого иранская сторона заявила, что ожидает Путина с визитом в Иран в текущем году. Как сообщила РИА Новости в середине мая официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, Иран готовится к его приезду.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИРАНРФМОСКВАМасуд ПезешкианВладимир ПутинСергей ЛавровМИДМИД РФ
 
 
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