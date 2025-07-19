Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Работник ММК предложил ввести льготную ипотеку для молодых металлургов - 19.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250719/rabotnik-859697631.html
Работник ММК предложил ввести льготную ипотеку для молодых металлургов
Работник ММК предложил ввести льготную ипотеку для молодых металлургов - 19.07.2025, ПРАЙМ
Работник ММК предложил ввести льготную ипотеку для молодых металлургов
Работник Магнитогорского металлургического комбината Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T07:32+0300
2025-07-19T07:32+0300
бизнес
россия
экономика
рф
владимир путин
ммк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859697631.jpg?1752899523
ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл – ПРАЙМ. Работник Магнитогорского металлургического комбината Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменения программы "Молодая семья", сообщил РИА Новости, что у него есть еще одно предложение, касающееся льготной ипотеки для молодых металлургов. Путин побывал с рабочей поездкой в Магнитогорске 16 июля. В ходе общения главы государства с работниками ММК один из сотрудников – Плеханов - рассказал, что недавно женился, но они с женой откладывают рождение детей, потому что не подходят под условия льготных программ приобретения жилья. Он спросил у Путина, возможно ли изменить льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее молодым семьям авансом. Путин назвал работника предприятия "хитрюгой", 24-летний сотрудник добавил, что обязательным условием такого предложения должны быть планы семьи завести детей в ближайшие 2-4 года. "Ведь некоторые молодые люди не могут вообще иметь детей по здоровью, а им тоже надо как-то купить квартиру. Поэтому у меня есть еще одно предложение: ввести льготную ипотеку для молодых металлургов до 30 лет. Тем самым повысится рождаемость и увеличится кадровый поток на металлургические предприятия", - сказал собеседник агентства. Плеханов уточнил, что он сам – из потомственной семьи металлурга, закончил МГТУ, а сейчас заканчивает магистратуру.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, владимир путин, ммк
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Владимир Путин, ММК
07:32 19.07.2025
 
Работник ММК предложил ввести льготную ипотеку для молодых металлургов

Работник ММК Плеханов предложил ввести льготную ипотеку для молодых металлургов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл – ПРАЙМ. Работник Магнитогорского металлургического комбината Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменения программы "Молодая семья", сообщил РИА Новости, что у него есть еще одно предложение, касающееся льготной ипотеки для молодых металлургов.
Путин побывал с рабочей поездкой в Магнитогорске 16 июля. В ходе общения главы государства с работниками ММК один из сотрудников – Плеханов - рассказал, что недавно женился, но они с женой откладывают рождение детей, потому что не подходят под условия льготных программ приобретения жилья. Он спросил у Путина, возможно ли изменить льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее молодым семьям авансом. Путин назвал работника предприятия "хитрюгой", 24-летний сотрудник добавил, что обязательным условием такого предложения должны быть планы семьи завести детей в ближайшие 2-4 года.
"Ведь некоторые молодые люди не могут вообще иметь детей по здоровью, а им тоже надо как-то купить квартиру. Поэтому у меня есть еще одно предложение: ввести льготную ипотеку для молодых металлургов до 30 лет. Тем самым повысится рождаемость и увеличится кадровый поток на металлургические предприятия", - сказал собеседник агентства.
Плеханов уточнил, что он сам – из потомственной семьи металлурга, закончил МГТУ, а сейчас заканчивает магистратуру.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФВладимир ПутинММК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала