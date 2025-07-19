https://1prime.ru/20250719/rada--859707333.html
Рада может смягчить правила выезда за границу для молодых парней
Рада может смягчить правила выезда за границу для молодых парней - 19.07.2025, ПРАЙМ
Рада может смягчить правила выезда за границу для молодых парней
Парламент Украины рассматривает возможность смягчения правил выезда за границу для молодых парней в возрасте 18-24 лет, сообщил спикер Верховной рады Руслан... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T14:31+0300
2025-07-19T14:31+0300
2025-07-19T14:31+0300
политика
украина
сша
киев
владимир зеленский
джейк салливан
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859613266_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd2a47c247c7343e4e92c30413ba9db1.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Парламент Украины рассматривает возможность смягчения правил выезда за границу для молодых парней в возрасте 18-24 лет, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. По его словам, вопрос возможного смягчения ограничений на выезд мужчин 18-24 лет за границу рассматривается в том числе на уровне комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке. "Депутаты должны выработать соответствующий механизм... Какой механизм будет найден - я буду ждать ответа от комитета, потому что они работают. Отдельные члены комитета работают над этими инициативами относительно либерализации", - сказал Стефанчук в видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Новости Live". Украинский юрист Юрий Танасийчук 13 июля сообщал, что автоматическая система постановки мужчин на воинский учет заработала на Украине, теперь всех молодых парней 17-25 лет без исключения заносят в базы военкоматов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, по которому мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям в Киеве предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу на Украине 18 мая 2024 года, предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://1prime.ru/20250717/rada-859603560.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859613266_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_40e5b157f7ff9a50906e1bac873aa83a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, киев, владимир зеленский, джейк салливан, рада
Политика, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Рада
Рада может смягчить правила выезда за границу для молодых парней
Спикер Рады Стефанчук: возможно смягчение правил выезда за границу для молодых парней
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Парламент Украины рассматривает возможность смягчения правил выезда за границу для молодых парней в возрасте 18-24 лет, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
По его словам, вопрос возможного смягчения ограничений на выезд мужчин 18-24 лет за границу рассматривается в том числе на уровне комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке.
"Депутаты должны выработать соответствующий механизм... Какой механизм будет найден - я буду ждать ответа от комитета, потому что они работают. Отдельные члены комитета работают над этими инициативами относительно либерализации", - сказал Стефанчук в видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Новости Live".
Украинский юрист Юрий Танасийчук 13 июля сообщал, что автоматическая система постановки мужчин на воинский учет заработала на Украине, теперь всех молодых парней 17-25 лет без исключения заносят в базы военкоматов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, по которому мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям в Киеве предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу на Украине 18 мая 2024 года, предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В Раде заявили о колоссальном дефиците рабочей силы на Украине