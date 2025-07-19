https://1prime.ru/20250719/rada--859707333.html

Рада может смягчить правила выезда за границу для молодых парней

Рада может смягчить правила выезда за границу для молодых парней - 19.07.2025, ПРАЙМ

Рада может смягчить правила выезда за границу для молодых парней

Парламент Украины рассматривает возможность смягчения правил выезда за границу для молодых парней в возрасте 18-24 лет, сообщил спикер Верховной рады Руслан... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T14:31+0300

2025-07-19T14:31+0300

2025-07-19T14:31+0300

политика

украина

сша

киев

владимир зеленский

джейк салливан

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859613266_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd2a47c247c7343e4e92c30413ba9db1.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Парламент Украины рассматривает возможность смягчения правил выезда за границу для молодых парней в возрасте 18-24 лет, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. По его словам, вопрос возможного смягчения ограничений на выезд мужчин 18-24 лет за границу рассматривается в том числе на уровне комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке. "Депутаты должны выработать соответствующий механизм... Какой механизм будет найден - я буду ждать ответа от комитета, потому что они работают. Отдельные члены комитета работают над этими инициативами относительно либерализации", - сказал Стефанчук в видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Новости Live". Украинский юрист Юрий Танасийчук 13 июля сообщал, что автоматическая система постановки мужчин на воинский учет заработала на Украине, теперь всех молодых парней 17-25 лет без исключения заносят в базы военкоматов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, по которому мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям в Киеве предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу на Украине 18 мая 2024 года, предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://1prime.ru/20250717/rada-859603560.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, киев, владимир зеленский, джейк салливан, рада