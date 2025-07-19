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Турция ожидает от России и Украины конкретики по новому раунду переговоров - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Турция ожидает от России и Украины конкретики по новому раунду переговоров
Турция ожидает от России и Украины конкретики по новому раунду переговоров - 19.07.2025, ПРАЙМ
Турция ожидает от России и Украины конкретики по новому раунду переговоров
Турецкая сторона ожидает от сторон конкретики по вероятному третьему раунду переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле, сообщил РИА Новости... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T22:58+0300
2025-07-19T22:58+0300
украина
стамбул
москва
владимир зеленский
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АНКАРА, 21 июл – ПРАЙМ. Турецкая сторона ожидает от сторон конкретики по вероятному третьему раунду переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. "Мы ожидаем конкретики от сторон, когда они согласуют время и объявят об этом", - сказал агентству турецкий дипломатический источник. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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украина, стамбул, москва, владимир зеленский
УКРАИНА, Стамбул, МОСКВА, Владимир Зеленский
22:58 19.07.2025
 
Турция ожидает от России и Украины конкретики по новому раунду переговоров

Источник: Турция ждет от сторон конкретики по возможному третьему раунду переговоров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 21 июл – ПРАЙМ. Турецкая сторона ожидает от сторон конкретики по вероятному третьему раунду переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
"Мы ожидаем конкретики от сторон, когда они согласуют время и объявят об этом", - сказал агентству турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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