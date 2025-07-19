https://1prime.ru/20250719/rosaviatsija-859694882.html

Росавиация разбирается с Turkish Airlines

Росавиация разбирается с Turkish Airlines - 19.07.2025, ПРАЙМ

Росавиация разбирается с Turkish Airlines

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разбирается с Turkish Airlines на предмет соблюдения прав пассажиров задержанных рейсов 18 июля,... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T00:20+0300

2025-07-19T00:20+0300

2025-07-19T00:20+0300

бизнес

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разбирается с Turkish Airlines на предмет соблюдения прав пассажиров задержанных рейсов 18 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Специалисты Росавиации разбираются с работой авиакомпании Turkish Airlines на предмет обслуживания и соблюдения прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов в пятницу 18 июля. В частности, выясняются обстоятельства, приведшие к ситуации с пассажирами рейса Москва (Внуково) - Бодрум.", - написал он в Telegram-канале. Кореняко подчеркнул, что проверяются факты, опубликованные в социальных сетях. "В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России. Обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиационными властями двух стран", - добавил представитель Росавиации.

москва

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