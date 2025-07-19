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Россия вошла в топ-5 стран по вкладу промышленности в экономику

Россия вошла в топ-5 стран по вкладу промышленности в экономику - 19.07.2025, ПРАЙМ

Россия вошла в топ-5 стран по вкладу промышленности в экономику

Россия в прошлом году стала пятой среди всех стран мира по вкладу промышленного сектора в экономику, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T09:11+0300

2025-07-19T09:11+0300

2025-07-19T09:11+0300

экономика

россия

финансы

китай

сша

германия

всемирный банк

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Россия в прошлом году стала пятой среди всех стран мира по вкладу промышленного сектора в экономику, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Так, крупнейшим "промышленником" в мире был Китай, где вклад отрасли в ВВП увеличился почти на 2% в номинальном выражении и составил 6,8 триллиона долларов. Второе место заняли США с ростом на 3% - до 5,1 триллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Германия, ставшая одной из немногих крупных экономик, где показатель показал спад - сразу на 2,5%, до 1,2 триллиона долларов. Четвертое место - у Индии, которая нарастила выпуск в производственном секторе на 4%, до 957 миллиардов долларов. Российская промышленность показала наиболее бурный рост среди десятки крупнейших экономик: ее вклад в ВВП увеличился сразу на 6%, до 668 миллиардов долларов. Это позволило России стать пятой среди всех стран. Шестое место занимает Великобритания, которая нарастила выпуск в промышленности на 3,5%, доведя его до 610 миллиардов долларов. Далее расположилась Мексика, чье производство подросло менее чем на 1% за прошлый год и достигло 586 миллиардов долларов. Последние три страны в десятке зафиксировали снижение вклада промышленности в экономику страны. Так, во Франции оно уменьшилось на 2% (554,9 миллиарда долларов), в Саудовской Аравии - на 4% (554,8 миллиарда), в Индонезии - на 0,4% (549 миллиардов). В целом промышленность в мире в прошлом году добавила мировой экономике 28,9 триллиона долларов против 28,5 триллиона годом ранее.

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китай

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россия, финансы, китай, сша, германия, всемирный банк