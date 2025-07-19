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В России сократилось число регистраций новых компаний в игорном бизнесе - 19.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России сократилось число регистраций новых компаний в игорном бизнесе
В России сократилось число регистраций новых компаний в игорном бизнесе - 19.07.2025, ПРАЙМ
В России сократилось число регистраций новых компаний в игорном бизнесе
Количество регистраций новых компаний в игорном бизнесе в России в первом полугодии 2025 года сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T08:16+0300
2025-07-19T08:16+0300
экономика
бизнес
россия
центральный федеральный округ
москва
московская область
фнс россии
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Количество регистраций новых компаний в игорном бизнесе в России в первом полугодии 2025 года сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32 компаний, сообщили РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. "С начала 2025 года в России зарегистрировали 32 компании (из них 28 - ИП), деятельность которых связана с азартными играми, организацией пари и лотерей. К настоящему времени одну из организаций ликвидировали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество регистраций новых компаний в игорном бизнесе сократилось на 28%. В первом полугодии 2024 года зарегистрировали 41 организацию. Из них действующими к настоящему времени являются 25 компаний, 15 было ликвидировано, одна фирма находится в процессе ликвидации", - говорится в исследовании. Отмечается, что в настоящий момент в России в игорном бизнесе зарегистрирована 331 организация. Центральный федеральный округ является лидером по количеству действующих компаний, связанных с азартным бизнесом - 106 организаций (из них 53 зарегистрированы в Москве, 21 - в Московской области). Также отмечается, что по итогам 2024 года топ-10 компаний отрасли выручили почти 1,8 триллиона рублей, прибыль составила более 91,5 миллиарда рублей. Все компании из топ-10 показали рост выручки от 17% до 68% по сравнению с 2023 годом. "Согласно данным Федеральной налоговой службы, на данный момент букмекерскую лицензию имеют 17 компаний", - уточняется в исследовании.
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бизнес, россия, центральный федеральный округ, москва, московская область, фнс россии
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Центральный федеральный округ, МОСКВА, Московская область, ФНС России
08:16 19.07.2025
 
В России сократилось число регистраций новых компаний в игорном бизнесе

Rusprofile: число регистраций новых компаний в игорном бизнесе в России сократилось на 28%

© fotolia.com / apopsКазино
Казино - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© fotolia.com / apops
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Количество регистраций новых компаний в игорном бизнесе в России в первом полугодии 2025 года сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32 компаний, сообщили РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
"С начала 2025 года в России зарегистрировали 32 компании (из них 28 - ИП), деятельность которых связана с азартными играми, организацией пари и лотерей. К настоящему времени одну из организаций ликвидировали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество регистраций новых компаний в игорном бизнесе сократилось на 28%. В первом полугодии 2024 года зарегистрировали 41 организацию. Из них действующими к настоящему времени являются 25 компаний, 15 было ликвидировано, одна фирма находится в процессе ликвидации", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в настоящий момент в России в игорном бизнесе зарегистрирована 331 организация. Центральный федеральный округ является лидером по количеству действующих компаний, связанных с азартным бизнесом - 106 организаций (из них 53 зарегистрированы в Москве, 21 - в Московской области).
Также отмечается, что по итогам 2024 года топ-10 компаний отрасли выручили почти 1,8 триллиона рублей, прибыль составила более 91,5 миллиарда рублей. Все компании из топ-10 показали рост выручки от 17% до 68% по сравнению с 2023 годом.
"Согласно данным Федеральной налоговой службы, на данный момент букмекерскую лицензию имеют 17 компаний", - уточняется в исследовании.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
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