Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции ЕС не повлияют на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка" - 19.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250719/sanktsii--859707638.html
Санкции ЕС не повлияют на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка"
Санкции ЕС не повлияют на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка" - 19.07.2025, ПРАЙМ
Санкции ЕС не повлияют на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка"
Запрет ЕС на транзакции для европейских лиц не повлияет на работу и доступность "Ozon Банка" и "Яндекс Банка", рассказали в компаниях. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T14:39+0300
2025-07-19T14:39+0300
экономика
финансы
банки
технологии
запад
рф
владимир путин
ес
яндекс банк
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/65/838576552_5:0:3617:2032_1920x0_80_0_0_190792c7c68b244a70a86054430d4975.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Запрет ЕС на транзакции для европейских лиц не повлияет на работу и доступность "Ozon Банка" и "Яндекс Банка", рассказали в компаниях. Ранее Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков, включая "Ozon Банк" и "Яндекс Банк". "Введенный в отношении АО "Яндекс Банк" запрет на транзакции для европейских лиц не скажется на операционной деятельности и стратегии финансовых сервисов Яндекса", - говорится в сообщении "Яндекса". Там отметили, что все финансовые сервисы для пользователей и партнеров будут и дальше работать в прежнем режиме. Это также никак не влияет на работу любых других сервисов компании. В компании уточнили, что ограничения Евросоюза в отношении АО "Яндекс Банк" не применимы к партнерам за пределами ЕС. Они не распространяются на головную компанию - МКПАО "Яндекс" и другие дочерние компании группы. В свою очередь, Ozon рассказал РИА Новости, что у банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется - использует только российскую финансовую инфраструктуру. "Поэтому санкционные меры на "Ozon Банк" никак не повлияют", - заверили в компании. Там добавили, что меры и ограничения введены только против банка, они не распространяются на другие юрлица и бизнес группы Ozon. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250719/italiya-859703675.html
запад
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/65/838576552_456:0:3165:2032_1920x0_80_0_0_6f3cac63dbf09c855e1e574964c14aad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, технологии, запад, рф, владимир путин, ес, яндекс банк, яндекс, ozon
Экономика, Финансы, Банки, Технологии, ЗАПАД, РФ, Владимир Путин, ЕС, Яндекс Банк, Яндекс, Ozon
14:39 19.07.2025
 
Санкции ЕС не повлияют на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка"

Санкции ЕС не повлияют на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка", заявили в компаниях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Запрет ЕС на транзакции для европейских лиц не повлияет на работу и доступность "Ozon Банка" и "Яндекс Банка", рассказали в компаниях.
Ранее Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков, включая "Ozon Банк" и "Яндекс Банк".
"Введенный в отношении АО "Яндекс Банк" запрет на транзакции для европейских лиц не скажется на операционной деятельности и стратегии финансовых сервисов Яндекса", - говорится в сообщении "Яндекса".
Там отметили, что все финансовые сервисы для пользователей и партнеров будут и дальше работать в прежнем режиме. Это также никак не влияет на работу любых других сервисов компании.
В компании уточнили, что ограничения Евросоюза в отношении АО "Яндекс Банк" не применимы к партнерам за пределами ЕС. Они не распространяются на головную компанию - МКПАО "Яндекс" и другие дочерние компании группы.
В свою очередь, Ozon рассказал РИА Новости, что у банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется - использует только российскую финансовую инфраструктуру.
"Поэтому санкционные меры на "Ozon Банк" никак не повлияют", - заверили в компании.
Там добавили, что меры и ограничения введены только против банка, они не распространяются на другие юрлица и бизнес группы Ozon.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
"Не ослабили". В Италии обеспокоены последствиями санкций ЕС против России
11:12
 
ЭкономикаФинансыБанкиТехнологииЗАПАДРФВладимир ПутинЕСЯндекс БанкЯндексOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала