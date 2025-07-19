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Анатолий Анатольевич Серышев. Биографическая справка

Анатолий Анатольевич Серышев. Биографическая справка - 19.07.2025, ПРАЙМ

Анатолий Анатольевич Серышев. Биографическая справка

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отмечает в субботу 60-летие. | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T00:59+0300

2025-07-19T00:59+0300

2025-07-19T00:59+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отмечает в субботу 60-летие. Ниже приводится биографическая справка. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Анатольевич Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области. В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности "экономист" (ныне – Институт народного хозяйства в составе Байкальского государственного университета). В 1990 году – Высшие курсы КГБ СССР по специальности "офицер с высшим специальным образованием". С 1988 года – на службе в органах безопасности. С 1990 года служил на различных должностях в управлении ФСБ России по Иркутской области. С 2010 года – первый заместитель начальника управления. С сентября 2011 года по декабрь 2016 года занимал должность начальника управления ФСБ России по Республике Карелия. 6 декабря 2016 года был назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России. 13 июня 2018 года был назначен помощником президента России. В этой должности отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности в силовых структурах (кроме Минобороны), а также награждения и присвоение званий. 12 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. 14 мая 2024 года указом президента РФ Анатолий Серышев был переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Сибирском федеральном округе. Член Совета безопасности России. Член Государственного совета РФ. С февраля 2019 года до октября 2021 года был председателем Совета при президенте РФ по делам казачества. Анатолий Серышев награжден медалью "За отличие в воинской службе" II степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Женат, двое детей.

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общество , рф, иркутская область, владимир путин, фсб