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Анатолий Анатольевич Серышев. Биографическая справка
Анатолий Анатольевич Серышев. Биографическая справка - 19.07.2025, ПРАЙМ
Анатолий Анатольевич Серышев. Биографическая справка
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отмечает в субботу 60-летие. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T00:59+0300
2025-07-19T00:59+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отмечает в субботу 60-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Анатольевич Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области.
В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности "экономист" (ныне – Институт народного хозяйства в составе Байкальского государственного университета). В 1990 году – Высшие курсы КГБ СССР по специальности "офицер с высшим специальным образованием".
С 1988 года – на службе в органах безопасности.
С 1990 года служил на различных должностях в управлении ФСБ России по Иркутской области. С 2010 года – первый заместитель начальника управления.
С сентября 2011 года по декабрь 2016 года занимал должность начальника управления ФСБ России по Республике Карелия.
6 декабря 2016 года был назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России.
13 июня 2018 года был назначен помощником президента России.
В этой должности отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности в силовых структурах (кроме Минобороны), а также награждения и присвоение званий.
12 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе.
14 мая 2024 года указом президента РФ Анатолий Серышев был переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Сибирском федеральном округе.
Член Совета безопасности России.
Член Государственного совета РФ.
С февраля 2019 года до октября 2021 года был председателем Совета при президенте РФ по делам казачества.
Анатолий Серышев награжден медалью "За отличие в воинской службе" II степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Женат, двое детей.
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Общество , РФ, Иркутская область, Владимир Путин, ФСБ
Анатолий Анатольевич Серышев. Биографическая справка
Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отмечает 60-летие
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отмечает в субботу 60-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Анатольевич Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области.
В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности "экономист" (ныне – Институт народного хозяйства в составе Байкальского государственного университета). В 1990 году – Высшие курсы КГБ СССР по специальности "офицер с высшим специальным образованием".
С 1988 года – на службе в органах безопасности.
С 1990 года служил на различных должностях в управлении ФСБ России по Иркутской области. С 2010 года – первый заместитель начальника управления.
С сентября 2011 года по декабрь 2016 года занимал должность начальника управления ФСБ России по Республике Карелия.
6 декабря 2016 года был назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России.
13 июня 2018 года был назначен помощником президента России.
В этой должности отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности в силовых структурах (кроме Минобороны), а также награждения и присвоение званий.
12 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе.
14 мая 2024 года указом президента РФ Анатолий Серышев был переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Сибирском федеральном округе.
Член Совета безопасности России.
Член Государственного совета РФ.
С февраля 2019 года до октября 2021 года был председателем Совета при президенте РФ по делам казачества.
Анатолий Серышев награжден медалью "За отличие в воинской службе" II степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.