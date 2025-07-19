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Власти Сирии объявили о всеобъемлющем прекращении огня в стране
Власти Сирии объявили о всеобъемлющем прекращении огня в стране - 19.07.2025, ПРАЙМ
Власти Сирии объявили о всеобъемлющем прекращении огня в стране
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, призвав стороны конфликта на юге немедленно сложить... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T11:30+0300
2025-07-19T11:30+0300
2025-07-19T11:30+0300
политика
сирия
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ДОХА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, призвав стороны конфликта на юге немедленно сложить оружие, говорится в заявлении президентской администрации Сирии, переданном агентством SANA. "В свете особых обстоятельств, которые переживает сейчас страна, желая положить конец кровопролитию, сохранить единство сирийской территории и безопасность ее населения, с учетом национальной и гуманитарной ответственности руководство Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном всеобъемлющем прекращении огня", - отмечается в заявлении. Руководство Сирии призвало все без исключения стороны к "полному соблюдению этого решения, немедленному прекращению всех боевых действий во всех районах, защите гражданского населения и обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи". Оно предупредило, что нарушение прекращения огня будет считаться "нарушением суверенитета страны и повлечет за собой правовые меры".
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сирия
Власти Сирии объявили о всеобъемлющем прекращении огня в стране
Президент переходного периода Сирии объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране
ДОХА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, призвав стороны конфликта на юге немедленно сложить оружие, говорится в заявлении президентской администрации Сирии, переданном агентством SANA.
"В свете особых обстоятельств, которые переживает сейчас страна, желая положить конец кровопролитию, сохранить единство сирийской территории и безопасность ее населения, с учетом национальной и гуманитарной ответственности руководство Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном всеобъемлющем прекращении огня", - отмечается в заявлении.
Руководство Сирии призвало все без исключения стороны к "полному соблюдению этого решения, немедленному прекращению всех боевых действий во всех районах, защите гражданского населения и обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи". Оно предупредило, что нарушение прекращения огня будет считаться "нарушением суверенитета страны и повлечет за собой правовые меры".
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