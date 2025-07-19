https://1prime.ru/20250719/skidka-859553786.html

Эксперт раскрыла условие получения особой скидки на оплату ЖКУ

Эксперт раскрыла условие получения особой скидки на оплату ЖКУ - 19.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт раскрыла условие получения особой скидки на оплату ЖКУ

Многодетные семьи в России имеют право на различные льготы от государства, в том числе в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом агентству "Прайм"... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T03:03+0300

2025-07-19T03:03+0300

2025-07-19T03:03+0300

жку

коммунальные услуги

потребители коммунальных услуг

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83302/38/833023872_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35078281e7ac0be8c75e28750a038813.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Многодетные семьи в России имеют право на различные льготы от государства, в том числе в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом агентству "Прайм" рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Любовь Хрустова.Статус многодетной семьи определен на федеральном уровне, а его наличие не зависит от того, сколько лет на момент присвоения статуса было старшим детям (даже если они уже достигли совершеннолетия).Однако, как отмечает эксперт, данный момент может сыграть роль при получении льготы – конкретные критерии многодетности для целей получения субсидий и скидок устанавливаются на уровне регионов и могут существенно варьировать, а начисление большинства льгот возможно пока старшим детям не исполнится 18 лет.Величина и конкретные условия получения скидок на ЖКУ также устанавливаются на региональном уровне, добавляет эксперт. Федеральное законодательство определяет и только минимальный размер – льгота должна составлять не менее 30% от установленного размера оплаты."Однако в некоторых регионах льгота для многодетных на оплату ЖКУ достигает значения 50%. На размер субсидии могут влиять количество детей в семье, ее совокупный доход, уровень прожиточного минимума в регионе, региональный стандарт стоимости ЖКУ, а также максимально допустимый размер трат на коммунальные платежи в регионе и региональный стандарт нормы площади жилья", - объясняет финансист.Отдельные регионы в дополнение к льготе на оплату водоснабжения, отопления, электроэнергии и газа назначают дополнительную льготу для многодетных семей на оплату капитального ремонта, которая может достигать 50%, однако на федеральном уровне такое послабление не закреплено.Как отмечает Хрустова, льгота на оплату ЖКУ предоставляется в виде субсидии. Это означает, что семья оплачивает счета за ЖКУ в полном объеме, а затем получает денежную выплату для компенсации понесенных расходов.При этом, как подчеркивает эксперт, субсидию можно получить только на одно жилое помещение – то, в котором зарегистрированы все члены семьи. Право собственности при этом роли не играет – то есть субсидию можно оформить и на съемное жилье.Регионами также устанавливаются конкретные критерии для семей, которые могут получать субсидию."Например, отдельно регулируется доля совокупного дохода семьи, которая должна уходить на оплату ЖКУ, чтобы семья могла претендовать на субсидию – показатель зависит от региона, но не может превышать 22 процентов", - говорит эксперт.При принятии решения о льготе учитывается также региональный стандарт нормы площади жилья. Конкретные условия получения субсидии лучше уточнить в региональном органе соцзащиты.Подать заявление на получение льготы можно через сайт "Госуслуги", а также лично в МФЦ или органе социальной защиты. Срок рассмотрения заявления - до 10 дней."Субсидия начисляется на полгода, после чего принимается решение о продлении получения льготы или отказе. При этом компенсация не будет начисляться, если у получателя имеется задолженность по оплате ЖКУ", - разъяснила Хрустова.

https://1prime.ru/20250626/zhku-858897675.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жку, коммунальные услуги, потребители коммунальных услуг, россия