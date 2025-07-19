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Суд оштрафовал москвича за показ нацистской символики во "ВКонтакте" - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал москвича за показ нацистской символики во "ВКонтакте"
Суд оштрафовал москвича за показ нацистской символики во "ВКонтакте" - 19.07.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал москвича за показ нацистской символики во "ВКонтакте"
Столичный суд 13 раз за день оштрафовал москвича за публичное демонстрирование нацисткой символики во "ВКонтакте", указано в официальных судебных документах,... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T06:04+0300
2025-07-19T06:04+0300
общество
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859696765.jpg?1752894270
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Столичный суд 13 раз за день оштрафовал москвича за публичное демонстрирование нацисткой символики во "ВКонтакте", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, мужчина размещал на своей персональной странице в соцсети материалы, находящиеся в открытом доступе для просмотра неограниченного круга лиц, на которых содержится нацистская символика. По каждому из 13 административных протоколов москвичу назначили административные штрафы по одной тысяче рублей. В суде он полностью признал свою вину и пояснил, что какое-то время назад действительно разместил нацистские символы, в настоящее время они удалены.
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192
40
192
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40
192
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общество , бизнес, россия
Общество , Бизнес, РОССИЯ
06:04 19.07.2025
 
Суд оштрафовал москвича за показ нацистской символики во "ВКонтакте"

Суд 13 раз оштрафовал москвича за демонстрирование нацистской символики во "ВКонтакте"

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Столичный суд 13 раз за день оштрафовал москвича за публичное демонстрирование нацисткой символики во "ВКонтакте", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчина размещал на своей персональной странице в соцсети материалы, находящиеся в открытом доступе для просмотра неограниченного круга лиц, на которых содержится нацистская символика.
По каждому из 13 административных протоколов москвичу назначили административные штрафы по одной тысяче рублей.
В суде он полностью признал свою вину и пояснил, что какое-то время назад действительно разместил нацистские символы, в настоящее время они удалены.
 
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