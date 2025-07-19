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Суд оштрафовал москвича за показ нацистской символики во "ВКонтакте"

Суд оштрафовал москвича за показ нацистской символики во "ВКонтакте" - 19.07.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал москвича за показ нацистской символики во "ВКонтакте"

Столичный суд 13 раз за день оштрафовал москвича за публичное демонстрирование нацисткой символики во "ВКонтакте", указано в официальных судебных документах,... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T06:04+0300

2025-07-19T06:04+0300

2025-07-19T06:04+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Столичный суд 13 раз за день оштрафовал москвича за публичное демонстрирование нацисткой символики во "ВКонтакте", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, мужчина размещал на своей персональной странице в соцсети материалы, находящиеся в открытом доступе для просмотра неограниченного круга лиц, на которых содержится нацистская символика. По каждому из 13 административных протоколов москвичу назначили административные штрафы по одной тысяче рублей. В суде он полностью признал свою вину и пояснил, что какое-то время назад действительно разместил нацистские символы, в настоящее время они удалены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, россия