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Китай начал строить в Тибете крупнейшую в мире ГЭС стоимостью $167 млрд - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Китай начал строить в Тибете крупнейшую в мире ГЭС стоимостью $167 млрд
Китай начал строить в Тибете крупнейшую в мире ГЭС стоимостью $167 млрд - 19.07.2025, ПРАЙМ
Китай начал строить в Тибете крупнейшую в мире ГЭС стоимостью $167 млрд
Китай в субботу официально начал строительство гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе на юго-западе... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T18:33+0300
2025-07-19T19:13+0300
энергетика
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ПЕКИН, 19 июл – ПРАЙМ. Китай в субботу официально начал строительство гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе на юго-западе страны с общим объемом инвестиций около в 1,2 триллиона юаней (167,2 миллиарда долларов), сообщается в заявлении на сайте Госсовета КНР. "Утром 19 июля в городе Ньингчи Тибетского автономного района состоялась церемония начала строительства гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Цян присутствовал на церемонии начала строительства и объявил об официальном запуске проекта", - говорится в заявлении на сайте Госсовета КНР. Отмечается, что проект будет состоять из пяти каскадных гидроэлектростанций "с общим объемом инвестиций в 1,2 триллиона юаней (167,2 миллиарда долларов)". Вырабатываемая энергия в первую очередь будет поставляться для внешнего потребления, а также для удовлетворения местного спроса в самом Тибете. Строительство гидроэнергетического проекта ведет компания China Yajiang Group, которая после его завершения будет ответственна и за эксплуатацию объекта. На сегодняшний день крупнейшей в мире гидроэлектростанцией считается ГЭС "Санься" ("Три ущелья"), расположенная на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. Проектная мощность ГЭС "Санься" - 22,4 миллиона киловатт. Строительство ГЭС завершено в октябре 2008 года. Ранее китайские СМИ писали, что планируемая установленная мощность новой гидроэлектростанции составит 60 миллионов киловатт, а годовая выработка электроэнергии — около 300 миллиардов киловатт-часов, что почти в три раза превышает установленную мощность ГЭС "Санься". Грандиозный проект еще до официального запуска строительства вызывал обеспокоенность Нью-Дели, так, в начале января официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия следит за планами Китая по строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе и призывает Пекин не ущемлять интересы как Нью-Дели, так и других государств при строительстве подобных объектов. Река Ярлунг-Цангпо длиной 1,7 тысячи километров берет начало на леднике Джима Янгзонг около горы Кайлас на юго-западе Тибета и впадает на территории Индии сперва в реку Синг, а затем в Брахмапутру, после чего достигает территории Бангладеш.
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китай, индия, пекин, госсовет, мид
Энергетика, КИТАЙ, ИНДИЯ, Пекин, Госсовет, МИД
18:33 19.07.2025 (обновлено: 19:13 19.07.2025)
 
Китай начал строить в Тибете крупнейшую в мире ГЭС стоимостью $167 млрд

Китай начал строительство гидроэнергетического проекта на реке Ярлунг-Цангпо в Тибете

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкТибет
Тибет - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Анна Раткогло
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ПЕКИН, 19 июл – ПРАЙМ. Китай в субботу официально начал строительство гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе на юго-западе страны с общим объемом инвестиций около в 1,2 триллиона юаней (167,2 миллиарда долларов), сообщается в заявлении на сайте Госсовета КНР.
"Утром 19 июля в городе Ньингчи Тибетского автономного района состоялась церемония начала строительства гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Цян присутствовал на церемонии начала строительства и объявил об официальном запуске проекта", - говорится в заявлении на сайте Госсовета КНР.
Отмечается, что проект будет состоять из пяти каскадных гидроэлектростанций "с общим объемом инвестиций в 1,2 триллиона юаней (167,2 миллиарда долларов)". Вырабатываемая энергия в первую очередь будет поставляться для внешнего потребления, а также для удовлетворения местного спроса в самом Тибете.
Строительство гидроэнергетического проекта ведет компания China Yajiang Group, которая после его завершения будет ответственна и за эксплуатацию объекта.
На сегодняшний день крупнейшей в мире гидроэлектростанцией считается ГЭС "Санься" ("Три ущелья"), расположенная на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. Проектная мощность ГЭС "Санься" - 22,4 миллиона киловатт. Строительство ГЭС завершено в октябре 2008 года.
Ранее китайские СМИ писали, что планируемая установленная мощность новой гидроэлектростанции составит 60 миллионов киловатт, а годовая выработка электроэнергии — около 300 миллиардов киловатт-часов, что почти в три раза превышает установленную мощность ГЭС "Санься".
Грандиозный проект еще до официального запуска строительства вызывал обеспокоенность Нью-Дели, так, в начале января официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия следит за планами Китая по строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе и призывает Пекин не ущемлять интересы как Нью-Дели, так и других государств при строительстве подобных объектов.
Река Ярлунг-Цангпо длиной 1,7 тысячи километров берет начало на леднике Джима Янгзонг около горы Кайлас на юго-западе Тибета и впадает на территории Индии сперва в реку Синг, а затем в Брахмапутру, после чего достигает территории Бангладеш.
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