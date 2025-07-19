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В ТПП прокомментировали отмену виз между Россией и Оманом
В ТПП прокомментировали отмену виз между Россией и Оманом - 19.07.2025, ПРАЙМ
В ТПП прокомментировали отмену виз между Россией и Оманом
Либерализация визового режима между Россией и Оманом наряду с облегчением торговых операций и финансовых расчетов между странами позитивно скажется на... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T07:47+0300
2025-07-19T07:47+0300
2025-07-19T07:47+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Либерализация визового режима между Россией и Оманом наряду с облегчением торговых операций и финансовых расчетов между странами позитивно скажется на двустороннем товарообороте и станет хорошей базой для его роста в дальнейшем, заявил РИА Новости председатель Российско-Оманского делового совета при ТПП России Алексей Рубцов.
Ранее МИД России сообщал, что соглашение РФ и Омана о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 18 июля, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении. При этом, как отметили в министерстве, суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.
"Либерализация визового режима - один из мощных катализаторов развития любых двухсторонних отношений. Товарооборот между нашими странами растет год от года, и это очень положительная динамика", - сказал он.
Рубцов добавил, что в первую очередь решение об отмене визового режима, вступившее в силу 18 июля, отразится на туристическом потоке, который также демонстрирует положительную динамику.
"Уверен, что данное решение глав наших стран безусловно позитивно скажется и на товарообороте, ведь контакты представителей бизнеса облегчатся и, учитывая те усилия, которые прикладываются правительством султаната с целью привлечения инвестиций, облегчения торговых операций и финансовых расчетов, в совокупности являются хорошей базой для роста товарооборота в дальнейшем", - заключил он.
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В ТПП прокомментировали отмену виз между Россией и Оманом
Глава ТПП Рубцов: либерализация визового режима с Оманом поможет росту товарооборота
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Либерализация визового режима между Россией и Оманом наряду с облегчением торговых операций и финансовых расчетов между странами позитивно скажется на двустороннем товарообороте и станет хорошей базой для его роста в дальнейшем, заявил РИА Новости председатель Российско-Оманского делового совета при ТПП России Алексей Рубцов.
Ранее МИД России сообщал, что соглашение РФ и Омана о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 18 июля, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении. При этом, как отметили в министерстве, суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.
"Либерализация визового режима - один из мощных катализаторов развития любых двухсторонних отношений. Товарооборот между нашими странами растет год от года, и это очень положительная динамика", - сказал он.
Рубцов добавил, что в первую очередь решение об отмене визового режима, вступившее в силу 18 июля, отразится на туристическом потоке, который также демонстрирует положительную динамику.
"Уверен, что данное решение глав наших стран безусловно позитивно скажется и на товарообороте, ведь контакты представителей бизнеса облегчатся и, учитывая те усилия, которые прикладываются правительством султаната с целью привлечения инвестиций, облегчения торговых операций и финансовых расчетов, в совокупности являются хорошей базой для роста товарооборота в дальнейшем", - заключил он.