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Трамп подписал законопроект о цифровых активах США - 19.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250719/tramp--859703232.html
Трамп подписал законопроект о цифровых активах США
Трамп подписал законопроект о цифровых активах США - 19.07.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал законопроект о цифровых активах США
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США,... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T10:47+0300
2025-07-19T10:47+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США, сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома. В пятницу конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптовалютной индустрии, как следовало из трансляции голосования на телеканале C-SPAN. Речь идет о законопроекте Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Этот законопроект ранее был одобрен верхней палатой конгресса и был отправлен на подпись Трампу. "Трамп подписал законопроект Genius Act,... исторический акт, который проложит путь для того, чтобы США возглавили мировую революцию цифровой валюты", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома, опубликованном в ночь с пятницы на субботу. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте Трамп постановил создать стратегический резерв криптовалют США, он будет включать в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
10:47 19.07.2025
 
Трамп подписал законопроект о цифровых активах США

Трамп подписал законопроект о стейблкоинах, привязанных к доллару

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США, сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома.
В пятницу конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптовалютной индустрии, как следовало из трансляции голосования на телеканале C-SPAN. Речь идет о законопроекте Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Этот законопроект ранее был одобрен верхней палатой конгресса и был отправлен на подпись Трампу.
"Трамп подписал законопроект Genius Act,... исторический акт, который проложит путь для того, чтобы США возглавили мировую революцию цифровой валюты", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома, опубликованном в ночь с пятницы на субботу.
Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте Трамп постановил создать стратегический резерв криптовалют США, он будет включать в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
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ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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