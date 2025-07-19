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Трамп заявил, что БРИКС пытается вытеснить доллар

Трамп заявил, что БРИКС пытается вытеснить доллар - 19.07.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что БРИКС пытается вытеснить доллар

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что БРИКС якобы теряет свое влияние, при этом американский лидер отметил, что объединение попыталось бросить вызов... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T00:56+0300

2025-07-19T00:56+0300

2025-07-19T00:56+0300

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ВАШИНГТОН, 19 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что БРИКС якобы теряет свое влияние, при этом американский лидер отметил, что объединение попыталось бросить вызов доминирующей роли доллара на мировой арене. "У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар", - высказал мнение Трамп, выступая в присутствии журналистов по случаю подписания закона о стейблкоинах в Белом доме. По утверждению американского лидера, угроза со стороны объединения "миновала", когда он пригрозил странам БРИКС введением высоких пошлин. При этом Трамп подчеркнул, что в случае, "если БРИКС попробует сформировать что-то действительно существенное", США "покончат" с этим "очень быстро". БРИКС - межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa). С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. С 6 января 2025 года Индонезия стала полноправным членом БРИКС. С 1 января 2025 года странами-партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. С 17 января Нигерия стала девятой страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера. В настоящее время страны БРИКС занимают примерно 36% земной суши и представляют 48,5% мирового населения. Согласно отчету World Economic Outlook, опубликованному в апреле 2025 года Международным валютным фондом (МВФ), рост ВВП стран-членов БРИКС, по прогнозам, превысит средний мировой показатель в 2025 году и достигнет 3,4%, в то время как средний мировой показатель составит 2,8%. В 2024 году рост ВВП стран БРИКС достиг 4%, в то время как общемировой рост составил 3,3%. По данным МВФ, по итогам 2024 года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8%, причем отрыв от "Большой семерки" оказался максимальным за все время. Так, вклад стран БРИКС в глобальный ВВП вырос на 0,64 процентного пункта. А G7 потеряла 0,42 процентного пункта – ее доля впервые опустилась ниже 29% (до 28,86%). В результате разрыв между БРИКС и "Большой семеркой" вырос до рекордных восьми процентных пунктов по сравнению с 6,9 годом ранее. В 2025 году, по прогнозам МВФ, доля БРИКС в мировой экономике увеличится до 41%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, мировая экономика, сша, египет, иран, дональд трамп, мвф