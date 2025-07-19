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"Не стоит доверять": на Западе усомнились в плане Трампа против России

"Не стоит доверять": на Западе усомнились в плане Трампа против России - 19.07.2025, ПРАЙМ

"Не стоит доверять": на Западе усомнились в плане Трампа против России

Президент США Дональд Трамп вряд ли примет решение о введении санкций против России по истечении 50-дневного ультиматума, считает обозреватель Эдвард Люс в... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T09:09+0300

2025-07-19T09:09+0300

2025-07-19T09:09+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли примет решение о введении санкций против России по истечении 50-дневного ультиматума, считает обозреватель Эдвард Люс в своей колонке для Financial Times."Не стоит слишком доверять угрозе Трампа наложить высокие пошлины на Россию и вторичные санкции против потребителей ее нефти и газа через 50 дней", — сказано в публикации.Люс отметил, что сам законопроект о санкциях выглядит неразумным, поскольку может негативно сказаться на экономике США и их торговых отношениях с рядом стран. Он задался вопросом, действительно ли Соединенные Штаты хотят наказывать таких партнеров, как Индия, за покупку дешевой нефти, подчеркнув, что это может обернуться против Вашингтона.В понедельник Трамп озвучил 50-дневный ультиматум для Москвы с требованием достичь мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров и вторичные пошлины для стран, закупающих нефть и газ.При этом глава Белого дома сообщил о договоренности с Европейским Союзом об отправке американского оружия в Украину, при этом расходы должны будут покрыть европейские страны. Будущие поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot.Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал, что план Трампа является бизнес-инициативой. Он также отметил, что Европа готова тратить значительные средства на закупку оружия для продолжения конфликта, однако внутри Европы существуют разногласия по поводу финансирования. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в этих закупках.

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дональд трамп, сша, европа, запад, financial times, ес, дмитрий песков