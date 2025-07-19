Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Настоящее оружие". Эксперты оценили последствия удара Трампа по России - 19.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250719/tramp-859705196.html
"Настоящее оружие". Эксперты оценили последствия удара Трампа по России
"Настоящее оружие". Эксперты оценили последствия удара Трампа по России - 19.07.2025, ПРАЙМ
"Настоящее оружие". Эксперты оценили последствия удара Трампа по России
Новые санкции, которые президент США Дональд Трамп угрожает ввести против России в случае отсутствия соглашения по Украине, могут нанести серьезный ущерб... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T12:33+0300
2025-07-19T12:33+0300
экономика
мировая экономика
дональд трамп
совет евросоюза
ес
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855309993_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_53e37b57bb63e30f230f9c3b346559f6.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Новые санкции, которые президент США Дональд Трамп угрожает ввести против России в случае отсутствия соглашения по Украине, могут нанести серьезный ущерб Вашингтону и Брюсселю, а не самой Москве. Об этом пишет французская газета Le Parisien."Они (Санкции. — Прим. Ред.) могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие", — сказал в ходе беседы с изданием аналитик центра Euro Créative Ульрих Бунат.Эксперт также добавил, что механизм вторичных санкций может привести к катастрофическим последствиям для мировой торговли. По его мнению, США вряд ли пойдут на такой шаг, опасаясь серьезных проблем.Издание также указывает, что новый пакет санкций, который стал восемнадцатым по счету, не окажет ожидаемого давления на Россию. Вместо этого он может лишь усугубить экономический кризис внутри Евросоюза.Дэвид Тертри, преподаватель Католического института высших исследований, объяснил, что Россия адаптировалась к новым условиям, наладив торговлю и сотрудничество с крупными развивающимися странами, которые не желают вводить западные санкции.Он подчеркнул, что у европейцев нет реального влияния на Россию и что предсказанный "крах" российской экономики является лишь иллюзией некоторых политиков. Это подтверждается успешными действиями Москвы в ответ на предыдущие пакеты санкций.В пятницу Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет санкций против России, который затрагивает 14 физических и 41 юридическое лицо.
https://1prime.ru/20250719/makron--859704145.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855309993_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_ce57320415b17299ebb334030559216a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, дональд трамп, совет евросоюза, ес, сша, россия
Экономика, Мировая экономика, Дональд Трамп, Совет Евросоюза, ЕС, США, РОССИЯ
12:33 19.07.2025
 
"Настоящее оружие". Эксперты оценили последствия удара Трампа по России

LP: новые санкции Трампа против Москвы нанесут большой ущерб Вашингтону и Брюсселю

© Фото : Official White House/Molly RileyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© Фото : Official White House/Molly Riley
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Новые санкции, которые президент США Дональд Трамп угрожает ввести против России в случае отсутствия соглашения по Украине, могут нанести серьезный ущерб Вашингтону и Брюсселю, а не самой Москве. Об этом пишет французская газета Le Parisien.
"Они (Санкции. — Прим. Ред.) могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие", — сказал в ходе беседы с изданием аналитик центра Euro Créative Ульрих Бунат.
Эксперт также добавил, что механизм вторичных санкций может привести к катастрофическим последствиям для мировой торговли. По его мнению, США вряд ли пойдут на такой шаг, опасаясь серьезных проблем.
Издание также указывает, что новый пакет санкций, который стал восемнадцатым по счету, не окажет ожидаемого давления на Россию. Вместо этого он может лишь усугубить экономический кризис внутри Евросоюза.
Дэвид Тертри, преподаватель Католического института высших исследований, объяснил, что Россия адаптировалась к новым условиям, наладив торговлю и сотрудничество с крупными развивающимися странами, которые не желают вводить западные санкции.
Он подчеркнул, что у европейцев нет реального влияния на Россию и что предсказанный "крах" российской экономики является лишь иллюзией некоторых политиков. Это подтверждается успешными действиями Москвы в ответ на предыдущие пакеты санкций.
В пятницу Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет санкций против России, который затрагивает 14 физических и 41 юридическое лицо.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
"Усиливаем давление". Макрон высказался о России после беседы с Зеленским
11:50
 
ЭкономикаМировая экономикаДональд ТрампСовет ЕвросоюзаЕССШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала