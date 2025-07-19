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"Настоящее оружие". Эксперты оценили последствия удара Трампа по России

"Настоящее оружие". Эксперты оценили последствия удара Трампа по России - 19.07.2025, ПРАЙМ

"Настоящее оружие". Эксперты оценили последствия удара Трампа по России

Новые санкции, которые президент США Дональд Трамп угрожает ввести против России в случае отсутствия соглашения по Украине, могут нанести серьезный ущерб... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T12:33+0300

2025-07-19T12:33+0300

2025-07-19T12:33+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Новые санкции, которые президент США Дональд Трамп угрожает ввести против России в случае отсутствия соглашения по Украине, могут нанести серьезный ущерб Вашингтону и Брюсселю, а не самой Москве. Об этом пишет французская газета Le Parisien."Они (Санкции. — Прим. Ред.) могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие", — сказал в ходе беседы с изданием аналитик центра Euro Créative Ульрих Бунат.Эксперт также добавил, что механизм вторичных санкций может привести к катастрофическим последствиям для мировой торговли. По его мнению, США вряд ли пойдут на такой шаг, опасаясь серьезных проблем.Издание также указывает, что новый пакет санкций, который стал восемнадцатым по счету, не окажет ожидаемого давления на Россию. Вместо этого он может лишь усугубить экономический кризис внутри Евросоюза.Дэвид Тертри, преподаватель Католического института высших исследований, объяснил, что Россия адаптировалась к новым условиям, наладив торговлю и сотрудничество с крупными развивающимися странами, которые не желают вводить западные санкции.Он подчеркнул, что у европейцев нет реального влияния на Россию и что предсказанный "крах" российской экономики является лишь иллюзией некоторых политиков. Это подтверждается успешными действиями Москвы в ответ на предыдущие пакеты санкций.В пятницу Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет санкций против России, который затрагивает 14 физических и 41 юридическое лицо.

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мировая экономика, дональд трамп, совет евросоюза, ес, сша, россия