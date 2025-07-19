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Трамп: даже публикация слушаний по делу Эпштейна не удовлетворит радикалов

Трамп: даже публикация слушаний по делу Эпштейна не удовлетворит радикалов - 19.07.2025, ПРАЙМ

Трамп: даже публикация слушаний по делу Эпштейна не удовлетворит радикалов

Даже полная публикация стенограмм судебных заседаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не устроит... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T17:19+0300

2025-07-19T17:19+0300

2025-07-19T17:19+0300

финансы

общество

сша

нью-йорк

дональд трамп

джеффри эпштейн

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ВАШИНГТОН, 19 июл - ПРАЙМ. Даже полная публикация стенограмм судебных заседаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не устроит радикальных "левых безумцев", который требуют раскрытия информации, заявил в субботу президент США Дональд Трамп. "Даже если суд даст свое полное и безоговорочное согласие, ничто не удовлетворит нарушителей спокойствия и радикальных левых безумцев, обращающихся с этим запросом", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Американский лидер добавил, что полная публикация стенограммы слушаний будет возможна только при одобрении со стороны судебной инстанции. В пятницу Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Ранее лидер республиканской партии в сенате США Джон Тьюн призвал полностью раскрыть информацию по делу Эпштейна на фоне обвинений в адрес Трампа о связях с ним. В среду Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice Трамп назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

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финансы, общество , сша, нью-йорк, дональд трамп, джеффри эпштейн