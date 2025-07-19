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Названы требования к детской трикотажной одежде

Названы требования к детской трикотажной одежде - 19.07.2025, ПРАЙМ

Названы требования к детской трикотажной одежде

Детская трикотажная одежда должна позволять коже комфортно дышать, следует из рекомендаций ряда ГОСТов, вступающих в силу в России с 1 августа этого года, с... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T05:22+0300

2025-07-19T05:22+0300

2025-07-19T05:22+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Детская трикотажная одежда должна позволять коже комфортно дышать, следует из рекомендаций ряда ГОСТов, вступающих в силу в России с 1 августа этого года, с текстом которых ознакомилось РИА Новости. В частности, ГОСТ 30383-2024 устанавливает физико-гигиенические нормативы, которым должно соответствовать детское трикотажное белье. Там описываются нормы гигроскопичности (способности пропускать влагу), воздухопроницаемости и ряда других показателей, обеспечивающих комфортную носку. ГОСТ 31422-2024 вводит аналогичные рекомендации в отношении верхней трикотажной одежды. Отдельный ГОСТ регулирует особенности производства изделий для новорожденных – пеленок и простынок. Отмечается, что они должны быть безопасными для здоровья – для этого в документе приводятся нормы, из каких тканей какой плотности и качества такие предметы могут быть изготовлены. Согласно текстам документов, дата введения их в действие – 1 августа этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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