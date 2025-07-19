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Во Вьетнаме при крушении прогулочного катера погибли 28 человек
Во Вьетнаме при крушении прогулочного катера погибли 28 человек - 19.07.2025, ПРАЙМ
Во Вьетнаме при крушении прогулочного катера погибли 28 человек
Двадцать восемь человек погибли, 11 спасены с прогулочного катера с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту, который перевернулся из-за сильного волнения... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T18:40+0300
2025-07-19T18:40+0300
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БАНГКОК, 19 июл – ПРАЙМ. Двадцать восемь человек погибли, 11 спасены с прогулочного катера с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту, который перевернулся из-за сильного волнения у берегов вьетнамской провинции Куангнинь днем в субботу, сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress. "Пограничники, ведущие поисково-спасательную операцию, подтвердили гибель 28 человек и спасение 11 человек. Еще 14 человек пока считаются пропавшими без вести", - сообщает издание, добавляя, что количество спасенных было скорректировано, так как первоначальное сообщение о 12 выживших было неточным. "По данным властей провинции Куангнинь, прогулочный катер Wonder Sea перевернулся около 13:45 (09.45 мск) в субботу в бухте Халонг недалеко от пещеры Дау Го. На борту находились 48 туристов и пять членов экипажа, среди которых было много семей с детьми", - говорится в сообщении. Издание сообщает, что пассажирами прогулочного катера были, в основном, граждане Вьетнама, жители Ханоя, самому старшему из которых было 53 года, а самому младшему – три года. Портал пересказывает со слов пограничников историю спасения одного из пассажиров, 14-летнего подростка, который выжил в перевернутом катере, хотя оказался запертым в одном из помещений нижней палубы: в помещении сохранился "воздушный мешок" шириной и высотой около 50 сантиметров, и подросток мог дышать. Он продержался в перевернутом судне более четырех часов, пока спасатели не обнаружили его через остекленное окно помещения и не освободили, разбив стекло. Среди 28 погибших в перевернувшемся катере восемь – дети, также сообщает портал. Спасательная операция, начавшаяся днем в условиях сильного ливня и шторма, продолжается весь день. В ней участвуют два специализированных спасательных катера и 27 других судов, в том числе пограничные патрульные катера, катера военно-морских сил, полиции и гражданские суда, сообщает портал. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь вечером в субботу выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Глава правительства днем направил заместителя премьер-министра Чан Хонг Ха в провинцию Куангнинь для руководства продолжающейся спасательной операцией. Бухта Халонг, занимающая площадь более 1500 квадратных километров и усеянная почти двумя тысячами островов, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает миллионы иностранных и местных туристов, напоминает издание.
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Во Вьетнаме при крушении прогулочного катера погибли 28 человек
VNExpress: при крушении прогулочного катера у берегов Вьетнама погибли 28 человек
БАНГКОК, 19 июл – ПРАЙМ. Двадцать восемь человек погибли, 11 спасены с прогулочного катера с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту, который перевернулся из-за сильного волнения у берегов вьетнамской провинции Куангнинь днем в субботу, сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress.
"Пограничники, ведущие поисково-спасательную операцию, подтвердили гибель 28 человек и спасение 11 человек. Еще 14 человек пока считаются пропавшими без вести", - сообщает издание, добавляя, что количество спасенных было скорректировано, так как первоначальное сообщение о 12 выживших было неточным.
"По данным властей провинции Куангнинь, прогулочный катер Wonder Sea перевернулся около 13:45 (09.45 мск) в субботу в бухте Халонг недалеко от пещеры Дау Го. На борту находились 48 туристов и пять членов экипажа, среди которых было много семей с детьми", - говорится в сообщении. Издание сообщает, что пассажирами прогулочного катера были, в основном, граждане Вьетнама, жители Ханоя, самому старшему из которых было 53 года, а самому младшему – три года.
Портал пересказывает со слов пограничников историю спасения одного из пассажиров, 14-летнего подростка, который выжил в перевернутом катере, хотя оказался запертым в одном из помещений нижней палубы: в помещении сохранился "воздушный мешок" шириной и высотой около 50 сантиметров, и подросток мог дышать. Он продержался в перевернутом судне более четырех часов, пока спасатели не обнаружили его через остекленное окно помещения и не освободили, разбив стекло.
Среди 28 погибших в перевернувшемся катере восемь – дети, также сообщает портал.
Спасательная операция, начавшаяся днем в условиях сильного ливня и шторма, продолжается весь день. В ней участвуют два специализированных спасательных катера и 27 других судов, в том числе пограничные патрульные катера, катера военно-морских сил, полиции и гражданские суда, сообщает портал.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь вечером в субботу выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Глава правительства днем направил заместителя премьер-министра Чан Хонг Ха в провинцию Куангнинь для руководства продолжающейся спасательной операцией.
Бухта Халонг, занимающая площадь более 1500 квадратных километров и усеянная почти двумя тысячами островов, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает миллионы иностранных и местных туристов, напоминает издание.