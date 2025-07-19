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Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября прошлого года

Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября прошлого года - 19.07.2025, ПРАЙМ

Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября прошлого года

Поставки вина из Евросоюза в Россию в мае достигли максимума с ноября прошлого года - почти 10 тысяч тонн, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 19.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Поставки вина из Евросоюза в Россию в мае достигли максимума с ноября прошлого года - почти 10 тысяч тонн, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в мае экспорт вина на российский рынок вырос до 9,9 тысячи тонн с 9,7 тысячи в апреле. Это стало новым максимумом с ноября прошлого года, когда продажи ЕС России составили 12,7 тысячи тонн. Главным образом это произошло за счет роста поставок из основных стран производителей. Так, Италия увеличила экспорт на 7%, поставив 4,4 тысячи тонн вина, также значительно вырос экспорт Польши - до 2 тысяч тонн с 1,7 тысячи тонн. Сильнее всех поставки на российский рынок нарастила Франция - сразу втрое, до 154 тысяч тонн. В полтора раза вырос экспорт из Австрии, составив 116 тонн. На пятую часть увеличились продажи испанского вина, достигнув максимальных с октября 653 тонн. При этом в денежном выражении российские закупки вина из ЕС, наоборот, остались почти неизменными, показав лишь небольшое сокращение - до 34,8 миллиона евро с 34,9 миллиона месяцем ранее.

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россия, мировая экономика, италия, польша, франция, ес, евростат