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Число жертв крушения прогулочного катера во Вьетнаме возросло до 34 - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Число жертв крушения прогулочного катера во Вьетнаме возросло до 34
Число жертв крушения прогулочного катера во Вьетнаме возросло до 34 - 19.07.2025, ПРАЙМ
Число жертв крушения прогулочного катера во Вьетнаме возросло до 34
Число жертв крушения прогулочного катера с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту, который перевернулся из-за сильного волнения у берегов вьетнамской... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T19:27+0300
2025-07-19T19:27+0300
происшествия
бизнес
вьетнам
юнеско
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БАНГКОК, 19 июл – ПРАЙМ. Число жертв крушения прогулочного катера с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту, который перевернулся из-за сильного волнения у берегов вьетнамской провинции Куангнинь днем в субботу, увеличилось до 34, 11 человек спасены, сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress. Ранее сообщалось о 28 погибших и 11 спасенных. "На 21.00 (17.00 мск) субботы пограничники, ведущие поисково-спасательную операцию, обнаружили и извлекли из воды 34 тела погибших и подтвердили спасение 11 человек. Еще восемь человек пока считаются пропавшими без вести", - сообщает издание. Портал пересказывает со слов пограничников историю спасения одного из пассажиров, 14-летнего подростка, который выжил в перевернутом катере, хотя оказался запертым в одном из помещений нижней палубы: в помещении сохранился "воздушный мешок" шириной и высотой около 50 сантиметров, и подросток мог дышать. Он продержался в перевернутом судне более четырех часов, пока спасатели не обнаружили его через остекленное окно помещения и не освободили, разбив стекло. Спасательная операция, начавшаяся днем в условиях сильного ливня и шторма, продолжается весь день. В ней участвуют два специализированных спасательных катера и 27 других судов, в том числе пограничные патрульные катера, катера военно-морских сил, полиции и гражданские суда, сообщает портал. Прогулочный катер Wonder Sea перевернулся около 13.45 (09.45 мск) в субботу в бухте Халонг недалеко от пещеры Дау Го. На борту находились 48 туристов, среди которых было более 20 детей и подростков, и пять членов экипажа. VNExpress сообщает, что пассажирами прогулочного катера были, в основном, вьетнамские семьи из Ханоя. Самому старшему из пассажиров было 53 года, а самому младшему – три года. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь вечером в субботу выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Глава правительства днем направил заместителя премьер-министра Чан Хонг Ха в провинцию Куангнинь для руководства продолжающейся спасательной операцией. Согласно реестру малых судов провинции Куангнинь, катер длиной 24 метра, рассчитанный на перевозку 48 пассажиров (не включая команду из пяти человек) был спущен на воду в 2015 году и в январе 2025 года прошел сертификацию технической и экологической безопасности. Бухта Халонг, занимающая площадь более 1500 квадратных километров и усеянная почти двумя тысячами островов, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает миллионы иностранных и местных туристов, напоминает издание.
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4.7
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бизнес, вьетнам, юнеско
Происшествия, Бизнес, ВЬЕТНАМ, ЮНЕСКО
19:27 19.07.2025
 
Число жертв крушения прогулочного катера во Вьетнаме возросло до 34

VNExpress: число жертв крушения прогулочного катера во Вьетнаме увеличилось до 34

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкКорабль в Южно-Китайском море
Корабль в Южно-Китайском море - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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БАНГКОК, 19 июл – ПРАЙМ. Число жертв крушения прогулочного катера с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту, который перевернулся из-за сильного волнения у берегов вьетнамской провинции Куангнинь днем в субботу, увеличилось до 34, 11 человек спасены, сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress.
Ранее сообщалось о 28 погибших и 11 спасенных.
"На 21.00 (17.00 мск) субботы пограничники, ведущие поисково-спасательную операцию, обнаружили и извлекли из воды 34 тела погибших и подтвердили спасение 11 человек. Еще восемь человек пока считаются пропавшими без вести", - сообщает издание.
Портал пересказывает со слов пограничников историю спасения одного из пассажиров, 14-летнего подростка, который выжил в перевернутом катере, хотя оказался запертым в одном из помещений нижней палубы: в помещении сохранился "воздушный мешок" шириной и высотой около 50 сантиметров, и подросток мог дышать. Он продержался в перевернутом судне более четырех часов, пока спасатели не обнаружили его через остекленное окно помещения и не освободили, разбив стекло.
Спасательная операция, начавшаяся днем в условиях сильного ливня и шторма, продолжается весь день. В ней участвуют два специализированных спасательных катера и 27 других судов, в том числе пограничные патрульные катера, катера военно-морских сил, полиции и гражданские суда, сообщает портал.
Прогулочный катер Wonder Sea перевернулся около 13.45 (09.45 мск) в субботу в бухте Халонг недалеко от пещеры Дау Го. На борту находились 48 туристов, среди которых было более 20 детей и подростков, и пять членов экипажа. VNExpress сообщает, что пассажирами прогулочного катера были, в основном, вьетнамские семьи из Ханоя. Самому старшему из пассажиров было 53 года, а самому младшему – три года.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь вечером в субботу выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Глава правительства днем направил заместителя премьер-министра Чан Хонг Ха в провинцию Куангнинь для руководства продолжающейся спасательной операцией.
Согласно реестру малых судов провинции Куангнинь, катер длиной 24 метра, рассчитанный на перевозку 48 пассажиров (не включая команду из пяти человек) был спущен на воду в 2015 году и в январе 2025 года прошел сертификацию технической и экологической безопасности.
Бухта Халонг, занимающая площадь более 1500 квадратных километров и усеянная почти двумя тысячами островов, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает миллионы иностранных и местных туристов, напоминает издание.
 
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