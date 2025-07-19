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В России увеличат штрафы за навязывание дополнительных платных услуг - 19.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России увеличат штрафы за навязывание дополнительных платных услуг
В России увеличат штрафы за навязывание дополнительных платных услуг - 19.07.2025, ПРАЙМ
В России увеличат штрафы за навязывание дополнительных платных услуг
Штрафы в отношении тех лиц, которые навязывают потребителям дополнительные платные товары, услуги и работы, будут увеличены до 1 миллиона рублей, это защитит... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T10:15+0300
2025-07-19T10:15+0300
экономика
общество
финансы
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Штрафы в отношении тех лиц, которые навязывают потребителям дополнительные платные товары, услуги и работы, будут увеличены до 1 миллиона рублей, это защитит граждан от навязанных покупок, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На этой неделе приняли в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы в отношении тех, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы: для должностных лиц - до 300 тысяч рублей (сейчас – до 4 тысяч рублей); для юридических лиц - до одного миллиона рублей (сейчас – до 40 тысяч рублей). Это будет способствовать защите граждан от навязанных покупок, а также предотвращению правонарушений со стороны продавцов, исполнителей услуг и работ", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в апреле Госдумой был принят закон, согласно которому запрещается навязывать людям дополнительные платные товары, услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение. Володин добавил, что принятый закон защищает граждан от излишних трат. "К совершению невыгодных покупок принуждают, как правило, через манипулирование, угрозы негативных последствий, воздействие на человека. В результате стоимость навязанных товаров, работ и услуг может достигать до 50% от основных затрат. За подобные неправомерные действия должна быть установлена ответственность", - добавил председатель ГД.
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общество , финансы, вячеслав володин, госдума
Экономика, Общество , Финансы, Вячеслав Володин, Госдума
10:15 19.07.2025
 
В России увеличат штрафы за навязывание дополнительных платных услуг

Володин: штрафы за навязывание дополнительных платных услуг увеличат до миллиона рублей

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Штрафы в отношении тех лиц, которые навязывают потребителям дополнительные платные товары, услуги и работы, будут увеличены до 1 миллиона рублей, это защитит граждан от навязанных покупок, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На этой неделе приняли в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы в отношении тех, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы: для должностных лиц - до 300 тысяч рублей (сейчас – до 4 тысяч рублей); для юридических лиц - до одного миллиона рублей (сейчас – до 40 тысяч рублей). Это будет способствовать защите граждан от навязанных покупок, а также предотвращению правонарушений со стороны продавцов, исполнителей услуг и работ", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в апреле Госдумой был принят закон, согласно которому запрещается навязывать людям дополнительные платные товары, услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение. Володин добавил, что принятый закон защищает граждан от излишних трат.
"К совершению невыгодных покупок принуждают, как правило, через манипулирование, угрозы негативных последствий, воздействие на человека. В результате стоимость навязанных товаров, работ и услуг может достигать до 50% от основных затрат. За подобные неправомерные действия должна быть установлена ответственность", - добавил председатель ГД.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям
15 июля, 17:44
 
ЭкономикаОбществоФинансыВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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