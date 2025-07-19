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В ВТП рассказали, сколько немецких компаний покинули российский рынок
В ВТП рассказали, сколько немецких компаний покинули российский рынок - 19.07.2025, ПРАЙМ
В ВТП рассказали, сколько немецких компаний покинули российский рынок
После 2022 года российский рынок покинуло лишь порядка 20% немецких компаний, остальные не сидят сложа руки, а работают, создавая в стране что-то полезное,... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T06:01+0300
2025-07-19T06:01+0300
2025-07-19T06:01+0300
россия
экономика
германия
фрг
запад
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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. После 2022 года российский рынок покинуло лишь порядка 20% немецких компаний, остальные не сидят сложа руки, а работают, создавая в стране что-то полезное, нужное россиянам, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.
На вопрос, как бизнес ФРГ чувствует себя сегодня в России, он ответил: "Мы ждем перемен. Того благоприятного времени, когда Россия и Запад начнут, наконец, активную фазу переговоров, станут нормально общаться между собой".
"Несмотря на всю сложность нынешней ситуации, мы не сидим сложа руки. Ни я, ни мои коллеги, не ждем перемен пассивно. Раз мы в России, то хотим быть активными, желаем создавать в стране что-то полезное, нужное россиянам. Я строитель и приехал в Москву из Германии четыре года назад точно не для того, чтобы созерцать, а действовать, возводить для людей удобные и крепкие жилые дома",- подчеркнул собеседник агентства.
"В конце концов, после 2022 года российский рынок покинуло лишь порядка 20% немецких компаний, остальные по-прежнему работают. Не все из них, правда, делают это открыто. Некоторые компании залегли, варятся, как я говорю, на медленном огне",- заключил Эбергардт.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 июля в 10.00 мск.
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россия, германия, фрг, запад
РОССИЯ, Экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, ЗАПАД
В ВТП рассказали, сколько немецких компаний покинули российский рынок
Глава Bavaria-Bau Эбергардт: российский рынок покинули лишь 20% немецких компаний
МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. После 2022 года российский рынок покинуло лишь порядка 20% немецких компаний, остальные не сидят сложа руки, а работают, создавая в стране что-то полезное, нужное россиянам, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.
На вопрос, как бизнес ФРГ чувствует себя сегодня в России, он ответил: "Мы ждем перемен. Того благоприятного времени, когда Россия и Запад начнут, наконец, активную фазу переговоров, станут нормально общаться между собой".
"Несмотря на всю сложность нынешней ситуации, мы не сидим сложа руки. Ни я, ни мои коллеги, не ждем перемен пассивно. Раз мы в России, то хотим быть активными, желаем создавать в стране что-то полезное, нужное россиянам. Я строитель и приехал в Москву из Германии четыре года назад точно не для того, чтобы созерцать, а действовать, возводить для людей удобные и крепкие жилые дома",- подчеркнул собеседник агентства.
"В конце концов, после 2022 года российский рынок покинуло лишь порядка 20% немецких компаний, остальные по-прежнему работают. Не все из них, правда, делают это открыто. Некоторые компании залегли, варятся, как я говорю, на медленном огне",- заключил Эбергардт.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 июля в 10.00 мск.