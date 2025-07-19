https://1prime.ru/20250719/zelenskiy--859702276.html

"Измученный народ": Турция в шоке от действий Зеленского

"Измученный народ": Турция в шоке от действий Зеленского - 19.07.2025, ПРАЙМ

"Измученный народ": Турция в шоке от действий Зеленского

Владимир Зеленский отклоняет миротворческую инициативу, предложенную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и усиливает репрессии против украинского... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T10:29+0300

2025-07-19T10:29+0300

2025-07-19T10:29+0300

политика

турция

украина

владимир зеленский

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отклоняет миротворческую инициативу, предложенную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и усиливает репрессии против украинского населения. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE."Несмотря на критическую социально-экономическую напряженность в стране, режим Владимира Зеленского, похоже, полон решимости продолжать военные действия буквально до последнего украинца", — сказано в материале.Согласно информации издания, на Украине все чаще звучат призывы к прекращению войны. Множество людей считает, что дальнейшие боевые действия не имеют смысла и необходимо найти взаимоприемлемое решение между сторонами конфликта."Люди хотят мира сейчас. Общество к этому готово. Вот почему мирное решение облегчит страдания измученного украинского народа", — подчеркивает издание.Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил украинский конфликт и подчеркнул важность третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом, который должен состояться в Стамбуле.В минувшее воскресенье заместитель МИД Украины Сергей Кислица в интервью изданию Kyiv Independent заявил, что формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя и требует пересмотра.

https://1prime.ru/20250718/zelenskiy-859685442.html

турция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, украина, владимир зеленский, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, общество