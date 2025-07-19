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"Измученный народ": Турция в шоке от действий Зеленского
"Измученный народ": Турция в шоке от действий Зеленского - 19.07.2025, ПРАЙМ
"Измученный народ": Турция в шоке от действий Зеленского
Владимир Зеленский отклоняет миротворческую инициативу, предложенную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и усиливает репрессии против украинского... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T10:29+0300
2025-07-19T10:29+0300
2025-07-19T10:29+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отклоняет миротворческую инициативу, предложенную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и усиливает репрессии против украинского населения. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE."Несмотря на критическую социально-экономическую напряженность в стране, режим Владимира Зеленского, похоже, полон решимости продолжать военные действия буквально до последнего украинца", — сказано в материале.Согласно информации издания, на Украине все чаще звучат призывы к прекращению войны. Множество людей считает, что дальнейшие боевые действия не имеют смысла и необходимо найти взаимоприемлемое решение между сторонами конфликта."Люди хотят мира сейчас. Общество к этому готово. Вот почему мирное решение облегчит страдания измученного украинского народа", — подчеркивает издание.Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил украинский конфликт и подчеркнул важность третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом, который должен состояться в Стамбуле.В минувшее воскресенье заместитель МИД Украины Сергей Кислица в интервью изданию Kyiv Independent заявил, что формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя и требует пересмотра.
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Политика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Общество
"Измученный народ": Турция в шоке от действий Зеленского
dikGAZETE: Зеленский отвергает мирные инициативы Эрдогана и продолжает войну
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский отклоняет миротворческую инициативу, предложенную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и усиливает репрессии против украинского населения. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE
.
"Несмотря на критическую социально-экономическую напряженность в стране, режим Владимира Зеленского, похоже, полон решимости продолжать военные действия буквально до последнего украинца", — сказано в материале.
Согласно информации издания, на Украине все чаще звучат призывы к прекращению войны. Множество людей считает, что дальнейшие боевые действия не имеют смысла и необходимо найти взаимоприемлемое решение между сторонами конфликта.
"Люди хотят мира сейчас. Общество к этому готово. Вот почему мирное решение облегчит страдания измученного украинского народа", — подчеркивает издание.
Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил украинский конфликт и подчеркнул важность третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом, который должен состояться в Стамбуле.
В минувшее воскресенье заместитель МИД Украины Сергей Кислица в интервью изданию Kyiv Independent заявил, что формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя и требует пересмотра.
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