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Аэропорт Геленджика не потеряет пассажиропоток в осенне-зимний период

Аэропорт Геленджика не потеряет пассажиропоток в осенне-зимний период - 20.07.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Геленджика не потеряет пассажиропоток в осенне-зимний период

Аэропорт Геленджика не потеряет свой пассажиропоток в осенне-зимний период, который начнется 26 октября, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T06:33+0300

2025-07-20T06:33+0300

2025-07-20T06:33+0300

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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 20 июл - ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика не потеряет свой пассажиропоток в осенне-зимний период, который начнется 26 октября, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. "Весенне-летняя навигация продолжается до 25 октября. С 25 октября в авиации начинается осенне-зимний период. Придет осенне-зимний период, посмотрим, сколько рейсов останется. Да, большинство рейсов уходят, те, которые на сезон приходят. Но зимой все равно перевозчики остаются и рейсы. В крайнем случае на Москву можно всегда выйти", - сообщил Таранченко. Так, у "Аэрофлота" с 1 августа запланировано два рейса в сутки, с 8 августа по 12 октября - три рейса в сутки, с 13 октября по 25 октября - два рейса в сутки. Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

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бизнес, туризм, геленджик, москва, элиста, аэрофлот, росавиация