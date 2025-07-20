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В трех московских аэропортах ввели ограничения - 20.07.2025, ПРАЙМ
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В трех московских аэропортах ввели ограничения
В трех московских аэропортах ввели ограничения - 20.07.2025, ПРАЙМ
В трех московских аэропортах ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T16:07+0300
2025-07-20T16:08+0300
происшествия
росавиация
внуково
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
ограничения
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово". Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
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росавиация, внуково, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево, ограничения
Происшествия, Росавиация, Внуково, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево, ограничения
16:07 20.07.2025 (обновлено: 16:08 20.07.2025)
 
В трех московских аэропортах ввели ограничения

Росавиация: в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" ввели ограничения

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкШереметьево
Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово". Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал он в своем Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
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ПроисшествияРосавиацияВнуковоаэропорт Домодедовоаэропорт Шереметьевоограничения
 
 
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