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В трех московских аэропортах ввели ограничения

В трех московских аэропортах ввели ограничения - 20.07.2025, ПРАЙМ

В трех московских аэропортах ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T16:07+0300

2025-07-20T16:07+0300

2025-07-20T16:08+0300

происшествия

росавиация

внуково

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

ограничения

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово". Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

https://1prime.ru/20250719/gelendzhik-859705549.html

внуково

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росавиация, внуково, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево, ограничения