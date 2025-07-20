https://1prime.ru/20250720/aliev-859730413.html

Алиев принял от журналистки шевроны ВСУ со словами "продолжайте также"

Алиев принял от журналистки шевроны ВСУ со словами "продолжайте также" - 20.07.2025, ПРАЙМ

Алиев принял от журналистки шевроны ВСУ со словами "продолжайте также"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом "продолжайте также". | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T23:58+0300

2025-07-20T23:58+0300

2025-07-20T23:58+0300

политика

ильхам алиев

всу

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом "продолжайте также". Соответствующие видео опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его словам, это произошло на III Шушинском Глобальном медиафоруме. "Спасибо вам большое, продолжайте также", - говорит Алиев на опубликованном видео, принимая от журналистки шевроны украинских военных. Накануне Алиев выступил в поддержку Украины, при этом он заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау и настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении. В мае на встрече с главой украинского МИД Алиев заявил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20250719/aliev-859715318.html

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ильхам алиев, всу, украина