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Немецкий автопром уже не так интересен россиянам, заявил глава Bavaria-Bau - 20.07.2025, ПРАЙМ
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Немецкий автопром уже не так интересен россиянам, заявил глава Bavaria-Bau
Немецкий автопром уже не так интересен россиянам, заявил глава Bavaria-Bau - 20.07.2025, ПРАЙМ
Немецкий автопром уже не так интересен россиянам, заявил глава Bavaria-Bau
Немецкий автопром уже не так интересен россиянам, этот рынок РФ заняли китайцы, которые делают машины и лучше, и дешевле, заявил РИА Новости член... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T07:46+0300
2025-07-20T07:46+0300
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Немецкий автопром уже не так интересен россиянам, этот рынок РФ заняли китайцы, которые делают машины и лучше, и дешевле, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. "После 2022 года российский рынок покинули, прежде всего, немецкие автомобильные концерны, компании машиностроения, химии",- сказал он. Что касается немецкого автопрома, то, по его словам, "для россиян сегодня он не настолько интересен, как был раньше". "Поскольку, что, действительно, может предложить российскому потребителю немецкий автопром? Только двигатель внутреннего сгорания. В электромобилях он вообще не конкурентоспособен",- добавил собеседник агентства. "Да, китайцы уже заняли российский рынок. У них есть имя, у них есть марка. Китайцы не только делают автомобили лучше, они делают их еще и дешевле",- подчеркнул Эбергардт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 июля в 10.00 мск.
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192
40
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бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
07:46 20.07.2025
 
Немецкий автопром уже не так интересен россиянам, заявил глава Bavaria-Bau

Глава Bavaria-Bau Эбергардт: немецкий автопром уже не так интересен россиянам

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Немецкий автопром уже не так интересен россиянам, этот рынок РФ заняли китайцы, которые делают машины и лучше, и дешевле, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.
"После 2022 года российский рынок покинули, прежде всего, немецкие автомобильные концерны, компании машиностроения, химии",- сказал он.
Что касается немецкого автопрома, то, по его словам, "для россиян сегодня он не настолько интересен, как был раньше".
"Поскольку, что, действительно, может предложить российскому потребителю немецкий автопром? Только двигатель внутреннего сгорания. В электромобилях он вообще не конкурентоспособен",- добавил собеседник агентства.
"Да, китайцы уже заняли российский рынок. У них есть имя, у них есть марка. Китайцы не только делают автомобили лучше, они делают их еще и дешевле",- подчеркнул Эбергардт.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 июля в 10.00 мск.
 
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