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"АвтоВАЗ" начинает продажи Lada Iskra - 20.07.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" начинает продажи Lada Iskra
"АвтоВАЗ" начинает продажи Lada Iskra - 20.07.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начинает продажи Lada Iskra
"АвтоВАЗ" в воскресенье начинает розничные продажи автомобилей Lada Iskra, цена машины в базовой комплектации начинается от 1,25 миллиона рублей. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T00:20+0300
2025-07-20T00:20+0300
бизнес
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санкт-петербург
тольятти
автоваз
яндекс
lada vision 4x4
lada x-cross 5
lada largus
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в воскресенье начинает розничные продажи автомобилей Lada Iskra, цена машины в базовой комплектации начинается от 1,25 миллиона рублей. Автомобили доступны в дилерских центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти, а в другие регионы страны они начнут поступать в ближайшие недели. В линейку нового семейства автомобилей входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости версии Cross. Для Lada Iskra предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 литра (90 лошадиных сил) с 5-ступенчатой МКПП, двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с 6-ступенчатой МКПП и двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с автоматической трансмиссией. Цена седана в базовой комплектации Comfort, которая оснащается двигателем на 90 "лошадей", передними подушками безопасности, системами стабилизации, датчиками дождя, света и давления в шинах, а также центральным замком с дистанционным управлением, составит от 1,25 миллиона рублей. В версии Life, которая оснащается кондиционером и системой обогрева передних сидений и зеркал, машина стоит от 1,32 миллиона рублей. Комплектация Enjoy, дополнительно оснащенная обогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой руля по вылету, а также мультимедийной системой нового поколения Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами "Яндекса" и встроенным доступом в интернет, стоит от 1,44 миллиона рублей. В самой дорогой комплектации Techno седан Lada Iskra стоит от 1,58 миллиона рублей. В ней к имеющимся функциям добавлены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота. Для кузова универсал доступна только комплектация Enjoy, обладающая теми же функциями, что и аналогичная версия седана. Машина в таком исполнении стоит от 1,5 миллиона рублей. Универсал повышенной проходимости SW Cross получил две комплектации - Enjoy и Techno, функции которых соответствуют аналогам в кузове седан, а также эксклюзивный цвет "Табаско". Цена на Iskra SW Cross начинается от 1,63 миллиона рублей, а максимально возможная сборка для этой модели с двигателем 1,6 литра на 106 лошадиных сил и автоматической коробкой передач в новом цвете стоит 1,82 миллиона рублей. При этом для автомобилей уже доступны скидки до 20% в рамках государственных программ льготного автокредитования для отдельных категорий покупателей, включая многодетные семьи, работников образовательных и медицинских организаций и участников СВО.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, москва, санкт-петербург, тольятти, автоваз, яндекс, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТОЛЬЯТТИ, АвтоВАЗ, Яндекс, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
00:20 20.07.2025
 
"АвтоВАЗ" начинает продажи Lada Iskra

"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи автомобилей Lada Iskra

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в воскресенье начинает розничные продажи автомобилей Lada Iskra, цена машины в базовой комплектации начинается от 1,25 миллиона рублей.
Автомобили доступны в дилерских центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти, а в другие регионы страны они начнут поступать в ближайшие недели.
В линейку нового семейства автомобилей входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости версии Cross. Для Lada Iskra предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 литра (90 лошадиных сил) с 5-ступенчатой МКПП, двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с 6-ступенчатой МКПП и двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с автоматической трансмиссией.
Цена седана в базовой комплектации Comfort, которая оснащается двигателем на 90 "лошадей", передними подушками безопасности, системами стабилизации, датчиками дождя, света и давления в шинах, а также центральным замком с дистанционным управлением, составит от 1,25 миллиона рублей.
В версии Life, которая оснащается кондиционером и системой обогрева передних сидений и зеркал, машина стоит от 1,32 миллиона рублей.
Комплектация Enjoy, дополнительно оснащенная обогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой руля по вылету, а также мультимедийной системой нового поколения Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами "Яндекса" и встроенным доступом в интернет, стоит от 1,44 миллиона рублей.
В самой дорогой комплектации Techno седан Lada Iskra стоит от 1,58 миллиона рублей. В ней к имеющимся функциям добавлены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота.
Для кузова универсал доступна только комплектация Enjoy, обладающая теми же функциями, что и аналогичная версия седана. Машина в таком исполнении стоит от 1,5 миллиона рублей.
Универсал повышенной проходимости SW Cross получил две комплектации - Enjoy и Techno, функции которых соответствуют аналогам в кузове седан, а также эксклюзивный цвет "Табаско". Цена на Iskra SW Cross начинается от 1,63 миллиона рублей, а максимально возможная сборка для этой модели с двигателем 1,6 литра на 106 лошадиных сил и автоматической коробкой передач в новом цвете стоит 1,82 миллиона рублей.
При этом для автомобилей уже доступны скидки до 20% в рамках государственных программ льготного автокредитования для отдельных категорий покупателей, включая многодетные семьи, работников образовательных и медицинских организаций и участников СВО.
 
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