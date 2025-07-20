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"АвтоВАЗ" начинает продажи Lada Iskra

"АвтоВАЗ" начинает продажи Lada Iskra - 20.07.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начинает продажи Lada Iskra

"АвтоВАЗ" в воскресенье начинает розничные продажи автомобилей Lada Iskra, цена машины в базовой комплектации начинается от 1,25 миллиона рублей. | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T00:20+0300

2025-07-20T00:20+0300

2025-07-20T00:20+0300

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в воскресенье начинает розничные продажи автомобилей Lada Iskra, цена машины в базовой комплектации начинается от 1,25 миллиона рублей. Автомобили доступны в дилерских центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти, а в другие регионы страны они начнут поступать в ближайшие недели. В линейку нового семейства автомобилей входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости версии Cross. Для Lada Iskra предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 литра (90 лошадиных сил) с 5-ступенчатой МКПП, двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с 6-ступенчатой МКПП и двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с автоматической трансмиссией. Цена седана в базовой комплектации Comfort, которая оснащается двигателем на 90 "лошадей", передними подушками безопасности, системами стабилизации, датчиками дождя, света и давления в шинах, а также центральным замком с дистанционным управлением, составит от 1,25 миллиона рублей. В версии Life, которая оснащается кондиционером и системой обогрева передних сидений и зеркал, машина стоит от 1,32 миллиона рублей. Комплектация Enjoy, дополнительно оснащенная обогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой руля по вылету, а также мультимедийной системой нового поколения Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами "Яндекса" и встроенным доступом в интернет, стоит от 1,44 миллиона рублей. В самой дорогой комплектации Techno седан Lada Iskra стоит от 1,58 миллиона рублей. В ней к имеющимся функциям добавлены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота. Для кузова универсал доступна только комплектация Enjoy, обладающая теми же функциями, что и аналогичная версия седана. Машина в таком исполнении стоит от 1,5 миллиона рублей. Универсал повышенной проходимости SW Cross получил две комплектации - Enjoy и Techno, функции которых соответствуют аналогам в кузове седан, а также эксклюзивный цвет "Табаско". Цена на Iskra SW Cross начинается от 1,63 миллиона рублей, а максимально возможная сборка для этой модели с двигателем 1,6 литра на 106 лошадиных сил и автоматической коробкой передач в новом цвете стоит 1,82 миллиона рублей. При этом для автомобилей уже доступны скидки до 20% в рамках государственных программ льготного автокредитования для отдельных категорий покупателей, включая многодетные семьи, работников образовательных и медицинских организаций и участников СВО.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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